Fostul preot Cristian Pomohaci contesta acordul incheiat cu procurorii in dosarul de evaziune fiscala

Apelul sau a fost inregistrat la sfarsitul lunii aprilie la Curtea de Apel Targu Mures, a fost suspendat in timpul pandemiei si are urmatorul termen in luna iulie, conform portalului instantelor. Totul se intampla dupa ce Tribunalul Mures admisese, pe 11 martie, acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de procurori cu fostul preot Cristian Pomohaci, pentru acuzatiile de evaziune fiscala in forma continuata.In acest caz, Cristian Pomohaci a pledat vinovat pentru ca a inchiriat 11 imobile si a declarat venituri mai mici decat in realitate. Prejudiciul adus statului, 136.572 de lei, a fost achitat de fostul preot. Prin acest acord, a fost stabilita o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, si 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii.O intelegere care a fost semnata pe 25 septembrie 2018, dar a fost tergiversate mai multe luni chiar de Pomohaci, care nu s-a prezentat la termene de mai multe ori.Trebuie spus ca prin acordul incheiat, Pomohaci trebuei sa respecte mai multe masuri de supraveghere, pe o perioada de 2 ani de la data la care sentinta a ramas definitive.- Sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta, sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa.- Sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile.- Sa comunice schimbarea locului de munca si sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.- Obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei.Tribunalul Mures, care a admis acordul de recunoastere, a vinovatiei motiveaza ca din probele administrate rezulta vinovatia fostului preot."A rezultat ca veniturile obtinute din cedarea folosintei celor 11 imobile anterior identificate din adresele administrative, aferente perioadei ianuarie 2012 - octombrie 2017 au fost de 1.066.099 lei, echivalentul a 238.345 euro, venituri pentru care datoreaza bugetului consolidat al statului suma totala de 189.633 lei din care 156.618 lei impozit pe venit, iar suma de 33.015 lei contributia asigurarilor sociale de sanatate.Din probele administrate in cursul urmaririi penale a mai rezultat ca veniturile declarate de inculpat catre organele fiscale, aferente celor 11 imobile si perioadei mai sus indicate au fost in cuantum de 381.612 lei (echivalentul a 85.462 euro) pentru care au fost calculate si platite taxe/impozite catre bugetul consolidat al statului in suma totala de 53.061 lei, din care 41.931 lei reprezentand impozit pe venit si 11.130 lei reprezentand contributia asigurarilor sociale de sanatate.A rezultat deci ca suma de 684.487 lei (echivalentul a 152.883 euro) - reprezentand venituri din cedarea folosintei a 11 imobile aflate in proprietatea inculpatului si identificate anterior prin indicarea adresei administrative, nu a fost declarata de inculpat organelor fiscale, producand un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 136.572 lei, din care 114.687 lei reprezinta impozit pe venit iar suma de 21.885 lei reprezinta contributia asigurarilor sociale de sanatate."Instanta a mai constatat ca Pomohaci a platit suma de 136.572 lei in contul prejudiciului cauzat, achitandu-l astfel in totalitate, motiv pentru care s-a si dispus ridicarea sechestrului asigurator aplicat asupra conturilor bancare.In consecinta, judecatorii au constatat faptul ca din probele administrate in cursul urmaririi penale rezulta suficiente date cu privire la existenta faptei sub aspectul intrunirii tuturor elementelor constitutive ale acesteia, pentru care s-a pus in miscare actiunea penala si cu privire la vinovatia lui Pomohaci.Potrivit legii, maximul special prevazut de lege pentru infractiunea retinuta in sarcina fostului preot in cuprinsul actului de inculpare este mai mic de 15 ani inchisoare, iar acordul de recunoastere a vinovatiei a fost incheiat in forma scrisa.," conchide Tribunalul Mures.