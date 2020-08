Fratele judecatorului iranian gasit mort in Romania: "Trupul neinsufletit care mi-a fost aratat nu se potriveste cu cel al fratelui meu"

Acuzatia de coruptie

Unul dintre fratii lui Mansouri a declarat presei iraniene ca trupul neinsufletit a fost aratat familiei pentru identificare insa nu i-a fost predat acesteia, dupa cum anuntau autoritatile din Iran, citat de Rador. Referitor la identificarea trupului neinsufletit, fratele lui Mansouri a declarat: "Ne-au aratat trupul insa fata era de nerecunoscut. Dimensiunile corpului care ne-a fost aratat nu se potriveau cu cele ale fratelui meu". Din acest motiv, familia lui Mansouri a spus ca nu poate identifica trupul nici macar in proportie de 50% si ca asteapta rezultatele testelor de la medicina legala.Pe 19 iulie, Gholem Reza Mansouri, care astepta o decizie a justitiei romane privind posibila sa extradare in Iran, a murit dupa ce a cazut de la etaj dintr-un hotel situat in centrul Bucurestiului. Mai precis, el ar fi cazut in holul interior al hotelului.El era acuzat in tara sa ca ar fi luat mita 500.000 de euro pentru a scapa de inchisoare un oficial din Teheran, motiv pentru care Iran l-a dat in urmarire internationala. Mai mult, Gholem Reza Mansouri este acuzat de militantii pentru drepturile omului de torturarea si incarcerarea ziaristilor independenti dupa ce in 2013 a decis arestarea a 20 de jurnalisti intr-o singura zi.Mansouri a venit in Romania din Germania si a fost arestat in baza mandatului Interpol. Ulterior, magistratii l-au eliberat din arest.