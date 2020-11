Guvernul discuta in sedinta de miercuri un proiect de OUG de modificare a unei legi a justitiei

Proiectul OUG

Un proiect de act normativ care stabileste componenta completurilor de judecata in faza de apel. Asta dupa ce, potrivit modificarilor legislative facute de coalitia PSD ALDE , apelurile ar trebui sa fie judecate de un complet format din trei judecatori si nu de doi judecatori, asa cum este in prezent.O masura contestata de mai multe asociatii de magistrati are au atras atentia ca acest lucru inseamna dublarea volumului de munca de la nivelul tribunalelor si al curtilor de apel, in conditiile in care oricum numarul judecatorilor este infim, raportat la numarul dosarelor existente pe rolul instantelor.Prin proiectul OUG discutat miercuri in Guvern se amana intrarea in vigoare a acestei prevederi pana in ianuarie 2023.Masura este motivata prin faptul ca schemele de personal ale instantelor judecatoresti sunt subdimensionate, cu consecinte in ceea ce priveste aplicarea de la 1 ianuarie 2021 a dispozitiilor privind judecarea apelurilor in completuri formate din 3 judecatori, "de natura sa puna in dificultate functionarea sistemului judiciar in ansamblu, fiind necesara luarea urgenta a unor masuri legislative in scopul asigurarii bunei functionari a justitiei ca serviciu public.""Intrucat, la instantele judecatoresti competente sa solutioneze apeluri se constata si o supradimensionare a volumului de activitate, astfel ca aplicarea modificarilor legislative mai sus mentionate va avea un impact suplimentar asupra cresterii incarcaturii pe judecator si duratei de solutionare a proceselor," explica Guvernul.Articol unic(1) Dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica apelurilor formulate in procese pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2023. In procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori. (2) In cauzele penale, dispozitiile art. 54 alin.(2) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica la judecarea apelurilor in cauzele care au fost inregistrate in prima instanta incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Apelurile formulate in cauzele penale inregistrate in prima instanta incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judeca in complet format din 2 judecatori.Proiectul OUG, pe site-ul SGG-ului.