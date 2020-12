Inalta Curte ataca la la CCR proiectul de lege initiat de deputatul "Mitraliera", prin care evazionistii scapa de puscarie daca achita prejudiciul

Proiectul initiat de fostul deputat PSD Cristian Radulescu , zis "Mitraliera", a fost adoptat marti, 15 decembrie, in ultima zi a sesiunii Camerei Deputatilor din actualul mandat Decizia de sesizare a fost luata in unanimitate de cei 74 de judecatori prezenti la sedinta Sectiilor Unite."Sesizarea de neconstitutionalitate priveste actul normativ in intregime, retinandu-se de catre Sectiile Unite ca se impune a se examina de catre Curtea Constitutionala daca adoptarea actului normativ in discutie s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art.61 alin.(2) si ale art.75 din Constitutie referitoare la principiul bicameralismului," arata Inalta Curte.Intr-un comunicat de presa, judecatorii au facut trimitere la jurisprudenta CCR si CEDO "In exercitarea atributiei sale constitutionale si legale privind sesizarea jurisdictiei constitutionale pentru controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare, Inalta Curte de Casatie si Justitie ramane consecventa necesitatii exercitarii acesteia exclusiv pentru considerente legate de asigurarea suprematiei Constitutiei si a legii, precum si a calitatii legii, avand in vedere efectele directe pe care astfel de chestiuni le au ulterior pentru cetatenii implicati in proceduri judiciare, examinarea efectuata de catre Sectiile Unite vizand exclusiv aspecte de legalitate si nepunand in discutie optiunile de politica legislativa, care raman incluse in marja suverana de apreciere a Legislativului," sustin judecatorii.