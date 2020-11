Inalta Curte respinge definitiv actiunile disciplinare deschise impotriva a doi procurori care au protestat fata de modificarile legislative din justitie

L-a amendat pe fostul sef al Sectiei Speciale

In acelasi caz, sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM respinsese, pe 10 iunie 2020, actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara. Practic, instanta a respins luni recursul in acest caz: "Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr.2P din 10 iunie 2020, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii in dosarul nr. 17/P/2019. Definitiva."Este vorba de o actiune disciplinara demarata de Inspectia Judiciara, condusa de judecatorul Lucian Netejoru, in toamna anului 2019. O perioada in care mai multi magistrati care protestau public impotriva modificarilor legislative aduse Legilor Justitiei sau Codurilor penale s-au trezit cercetati disciplinar de Inspectia Judiciara. Probabil cel mai cunoscut caz este cel al fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi , in cazul careia CSM a respins un numar de trei actiuni disciplinare, decizii confirmate de Inalta Curte.Procurorii Claudiu Sandu si Bogdan Codreanu au protestat fata de repetatele imixtiuni ale PSD ALDE in justitie . Mai mult, Bogdan Codreanu i-a dat o amenda judiciara de 2.500 lui Gheorghe Stan, fostul sef al Sectiei Speciale, in prezent judecator la CCR , pentru ca acesta nu ii comunicase acte dintr-un dosar.Inspectia Judiciara il acuza pe Codreanu ca, "luand la cunostinta de existenta unei plangeri penale adresate SIIJ, ce viza modul de efectuare a urmaririi penale intr-un dosar pe care il intrumenta, nu a inteles sa formuleze o declaratie de abtinere, efectuand in schimb numeroase demersuri catre SIIJ, sub pretextul solutionarii dosarului mai sus mentionat, in scopul aflarii continutului acesteia", potrivit unui comunicat de presa, emis in 2019 de Inspectia Judiciara.In cazul prim-procurorului Claudiu Sandu, Inspectia Judiciara sustinea ca acesta "a dat girul de legalitate acelor demersuri intreprinse de procurorul cu functie de executie, in scopul aflarii unor informatii ce serveau satisfacerii intereselor personale si nu in scopul aflarii adevarului in cauza penala aflata in instrumentare si nu a inteles sa formuleze o declaratie de abtinere de la verificarea rechizitoriului emis in aceeasi cauza".