Inalta Curte respinge recursul DSU la decizia Curtii de Apel Bucuresti de anulare a carantinei in Gornet. Decizia este definitiva

"Respinge exceptiile inadmisibilitatii si nulitatii recursului formulat de paratul Departamentul pentru Situatii de Urgenta, invocate de recurenta-reclamanta Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Gornet. Respinge recursul declarat de paratul Departamentul pentru Situatii de Urgenta impotriva sentintei civile nr.694 din 4 august 2020, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, ca nefondat", se arata in decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Hotararea este definitiva.Unitatea Administrativ Teritoriala Gornet din judetul Prahova a atacat in instanta , la Curtea de Apel Bucuresti, decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a introduce in carantina satul Gornet dupa ce 15 dintre cei peste 2000 de localnici au fost diagnosticati cu COVID-19. Satul Gornet a intrat in carantina miercuri, 22 iulie, masura fiind valabila 14 zile. Autoritatile au cerut initial despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost "prejudiciati" din cauza carantinei.Ulterior, suma a fost crescuta la 4 milioane de euro. Curtea de Apel Bucuresti a anulat saptamana trecuta decizia privind instituirea carantinei in satul prahovean Gornet, respingand solicitarea referitoare la plata unor daune de 4 milioane de euro.