In baza legislatiei GDPR, Inalta Curte scoate de pe site-ul instantei numele inculpatilor din dosarele solutionate definitiv

Raspunsul vine dupa ce Ziare.com a solicitat un punct de vedere. Pe site-ul instantei (www.scj.ro) nu mai apar dosare mediatizate, cum ar fi cele in care s-au dat sentintele definitive in cazurile fostului lider PSD Liviu Dragnea , dar si cel al milionarului Puiu Popoviciu - "Ferma Baneasa", sau cel in care fostul primar al Constantei, Radu Mazare , a fost condamnat pentru retrocedarile de pe litoral."La nivelul Inaltei Curti au fost luate masuri de eliminare de pe pagina de Internet a instantei a datelor cu caracter personal preluate din sistemul ECRIS privind dosarele solutionate definitive inchise in acest sistem si dosarele solutionate definitive arhivate in sistemul ECRIS.De asemenea, incepand cu data de 1 octombrie 2020, au fost luate masuri de eliminare automata de pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a datelor cu character personal preluate din sistemul ECRIS privind dosarele solutionate definitive," explica instanta