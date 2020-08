Instantele paralele din Romania: O tanara a fost decazuta din drepturile parintesti, dupa ce a jurat in fata staborului ca-si vinde fata, in vederea casatoriei, cu 50.000 de euro

Procuror: Si-a neglijat fata

Femeia a fost de acord

In octombrie 2018, Maria C. aparea in fata unui "judecator" al unui stabor din Medias, constituit dupa cutumele rrome, si isi ia angajamentul ca in schimbul sumei de 50.000 euro sa faca toate demersurile pentru obtinerea fetei sale si predarea ei in vederea casatoriei catre o familie de rromi. Fata sa avea 13 ani in acel moment, nu avea un tata in acte, si era crescuta de o bunica si de o strabunica.Maria C. fusese plecata din tara, asa ca copila era crescuta de rude. Intr-unul din momentele in care sa intors in tara, ea a facut o intelegere cu o familie bogata, care cauta o sotie pentru fiul lor. Pretul negocierii: 50.000 de euro. Intelegerea a fost parafata in fata unui judecator de stabor. In plus, mai soun autoritatile, minora ar fi fost supusa unor presiuni de catre mama sa pentru a o determina sa intretina relatii intime cu viitorul sot.Dupa publicarea inregistrarii video, politia si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) s-au autosesizat, iar procurorii DIICOT au deschis un dosar pentru posibila infractiune de trafic de minori. Fata de 13 ani a fost preluata de Centrul de Plasament in Regim de Urgenta Prichindelul Sibiu, iar ulterior a fost data sub tutela unei familii din Medias.Un cuplu care si-a manifestat dorinta de a adopta copila. "," ii prezinta autoritatile.DGASPC a mers mai departe si a cerut Judecariei Medias, la inceputul acestui an, decaderea femeii din drepturile parintesti, in raport cu fata sa pe care a incercat sa o vanda.Procurorul de sedinta a fost ferm: Si-a neglijat fiica, a incercat sa o vanda potrivit traditiei etniei din care face parte, unei alte familii impotriva vointei minorei.," a concluzionat acesta.In fata magistratului de la Judecatoria Medias, Maria C. a fost de acord cu actiunea DGASPC si cu decaderea sa din drepturile parintesti cu privire la fiica sa. Prin declaratia data in fata instantei, minora si-a reiterat pozitia ferma de a locui in continuare la familia care vrea sao adopte si de a rupe orice relationare cu mama sa."Potrivit dispozitiilor art. 508 din Codul civil se poate dispune decaderea din exercitiul drepturilor parintesti daca parintele pune in pericol viata, sanatatea sau dezvoltarea copilului prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor parintesti.Instanta apreciaza ca atitudinea abuziva a reclamantei care a incercat sa obtina o suma importanta de bani din traficarea minorei pe care a redus-o la statutul de simpla, fara ca anterior sa existe macar o minima implicare si un minim interes fata de nevoile acesteia, reprezinta un derapaj grav in indeplinirea obligatiilor parintesti de natura sa puna in pericol viata, sanatatea si dezvoltarea copilului, contravenind in mod evident interesului superior al acestuia," motiveaza judecatorii.Pe 11 februarie 2020, instanta a decazut-o pe tanara din drepturile parintesti fata de fata sa. Decizia nu a fost contestata de Maria C. si a ramas definitiva.