Iranul cere Romaniei arestarea si extradarea unui inalt magistrat acuzat ca ar fi luat mita 500.000 de euro. Ce decizie a luat Curtea de Apel Bucuresti

Adrese catre Interpol

"Am incredere deplina in Republica Islamica"

Acuzat ca a arestat jurnalisti iranieni

Ziare.

com

Gholamreza Mansouri trebuie sa respecte mai multe obligatii: sa se prezinte la organul de urmarire penala, sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemata, sa informeze de indata organul de urmarire penala sau instanta cu privire la schimbarea locuintei si sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata.Instanta a stabilit ca Politia Capitalei- Serviciul Investigatii Criminale sa se ocupe de supravegherea judecatorului. "Impune persoanei solicitate obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul procurorului sau al instantei," este o alta masura luata de instanta.Judecatorii romani i-au atras atentia lui Gholamreza Mansouri ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar poate fi inlocuita cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.Discutiile privind solicitarea Iranului de extradare a lui Gholamreza Mansouri vor fi reluate pe 10 iulie, cand urmeaza sa fie prezentate cererea de arestare si documentele anexa.," se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Anuntul despre retinerea lui Gholamreza Mansouri la Bucuresti a fost facut sambata de purtatorul de cuvant Ministerului de Justitie din Iran, Gholamhossein Esmaeili, potrivit The Teheran Times."Mansouri anuntase ca se va intoarce in Iran si se va prezenta la proces , dar, potrivit investigatiilor noastre, ne-am dat seama ca acest anunt nu este serios", a declarat Esmaeili.Acesta a precizat ca Mansouri nu poate fi transferat in Iran in acest moment din cauza circumstantelor coronavirusului, dar "acest lucru se va intampla in zilele urmatoare".Mansouri se numara printre mai multi judecatori care au fost acuzati de coruptie intr-un proces de mare anvergura ce il viza pe un fost inalt functionar judiciar, proces ce a inceput la Teheran la 7 iunie, potrivit Newsweek Romania. Intr-un videoclip postat online la 8 iunie, Mansouri, fara sa spuna unde se afla, a declarat ca se va intoarce in Iran de indata ce restrictiile de calatorie impuse din cauza pandemiei coronavirusului vor fi ridicate."Am incredere deplina in Republica Islamica, in liderul suprem () si in sistemul judiciar", a spus Mansouri in videoclip. Europa Libera scrie ca numele lui Mansouri a aparut ca fiind unul dintre beneficiarii de mita in procesul lui Akbar Tabari, fost sef in sistemul judiciar din Iran. Fostul judecator ar fi primit 500.000 de euro mita de la Tabari.Potrivit Welt, mai multe organizatii pentru drepturile omului il acuza pe Mansouri de crime impotriva umanitatii.Joi, 11 iunie, organizatia Reporterii fara Frontiere (RSF) a depus o plangere oficiala la autoritatile judiciare federale germane prin care a cerut arestarea lui Mansouri pentru suprimarea si condamnarea la inchisoare a zeci de jurnalisti iranien.Judecatorul si un procuror ar fi dispus retinerea si torturarea a cel putin 20 de jurnalisti iranieni intre ianuarie si martie 2013.De asemenea, este acuzat ca ar fi fost implicat in uciderea jurnalistului Saeed Karimian, un critic al regimului de la Teheran, si ca i-ar fi retinut pe cativa membri ai familiei lui Karimian in aprilie 2017.Mansouri ar scapa de urmarirea penala in Europa daca ar fi dus in Iran.In iunie 2018, Mansouri a obtinut o viza multipla pentru spatiul Schengen emis de Ambasada Germaniei la Teheran, potrivit Welt.