Judecatoarea Baltag il critica dur pe Iohannis: "Obiceiul dumneavostra de a face politica in CSM este evident. Nu mai aduceti dezbinare aici"

Reactia Simonei Marcu

"Obiceiul dumneavostra de a face politica in CSM este evident. As vrea sa va adresez o rugaminte, care vine din partea mea si nu numai a mea, a multor magistrati ai acestei tari. Va adresez rugamintea poate macar la finalul mandatului nostru nu veti mai aduce dezbinare in aceasta institutie, pentru ca suntem suficient de dezbinati.Si pentru ca stiu ca sunteti un crestin, va vad de multe ori la televizor duminica, stiti si dumneavostra ca la sfarsitul vietii nu dam socoteala pentru cat am urat, ci pentru cat am iubit si iertat. Este foarte important acest lucru. Daca tot sunteti oaspetele nostru, musafir cum spuneti dvs, as vrea sa nu lasam sa treaca aceasta zi fara sa spuneti colegilor nostri si societatii careia va adresati, cum va raportati dumneavoastra la posibilitatea de a fi din nou pe val, in justitie , serviciile de informti, indiferent de numele lor.Stiu ca am auzit in octombrie ati spus ca nu veti agrea acest lucru, dar stiu ca in septembrie ati dat un vot in CSAT pe aceasta problema si daca va exista un vot de retractare.M-as bucura daca am afla raspunsul la aceasta problema", a afirmat judecatoarea Baltag.La randul sau, judecatoarea Simona Marcu a facut apel la "echilibru"."Stiu ca suntem in prag de alegeri, mai sunt doar cateva zile, dar nu as dori sa se titreze pe marginea sedintei noastre de astazi titluri de genulpentru ca nu este acesta rolul nostru. As dori sa adresez un indemn la echilibru si, ca sa il citez pe domnul presedinte, o abordare matura, lipsita de partizanat", a declarat Simona Marcu.