Un judecator de origine indiana, nascut in Kenya, prima persoana de culoare care ajunge in Curtea Suprema a Canadei

Justice Mahmud Jamal has had a distinguished career, throughout which he's remained dedicated to serving others. He'll be a valuable asset to the Supreme Court - and that's why, today, I'm announcing his historic nomination to our country's highest court. https://t.co/GSoW3zCU3b - Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 17, 2021

"Sunt convins ca judecatorul Jamal, cu vasta sa experienta in mediul juridic si academic si cu devotamentul sau in slujba celorlalti, va fi o achizitie valoroasa pentru cea mai inalta instanta din tara noastra", a declarat Trudeau, care a promis sa lupte impotriva rasismului larg raspandit in cadrul institutiilor canadiene.Pe Twitter , el a salutat o "numire istorica".Absolvent al Universitatii Yale din SUA, Mahmud Jamal a practicat ca avocat timp de aproape un sfert de secol in Canada, prezentandu-se de 35 de ori in fata Curtii Supreme. El este judecator la Curtea de Apel Ontario din 2019.Bilingv (engleza si franceza), Mahmud Jamal a predat drept constitutional la Universitatea McGill din Montreal si drept administrativ la Osgoode Hall Law School din Toronto.Nascut in Nairobi, Kenya, in 1967, intr-o familie originara din India, judecatorul Jamal a emigrat impreuna cu familia in Regatul Unit in 1969 si apoi in Canada in 1981.In documentele depuse pentru candidatura sa la Curtea Suprema, el explica faptul ca in tinerete a fost obiect al "batjocurii si hartuirii" din cauza numelui sau, a religiei si a culorii pielii sale."La scoala am fost educat in religia crestina recitand Tatal nostru si integrand valorile Bisericii Angliei. Acasa am fost crescut in credinta musulmana memorand rugaciunile arabe extrase din Coran si traind in mijlocul comunitatii ismaelite" (siita), a scris Mahmud Jamal."La fel ca multe alte persoane, am fost discriminat zilnic", a adaugat el.Sotia sa, a mai spus Jamal, a venit in Canada din Iran cand era adolescenta, ca refugiata, fugind de persecutiile impotriva minoritatii religioase bahai din perioada revolutiei din 1979."Dupa casatoria noastra, m-am convertit la religia bahai, atras de unitatea spirituala a omenirii proclamata de aceasta credinta. Ne-am crescut cei doi copii in comunitatea multi-etnica bahai din Toronto".