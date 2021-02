Judecatorii anuleaza o decizie a Universitatii Bucuresti prin care taxele de scolarizare ale studentilor la Drept erau indexate cu rata inflatiei de 3,8%

"Sa restituie sumele indexate"

Minuta instantei

Instanta a anulat partial si hotararea Senatului Universitatii Bucuresti , prin care a fost aprobata decizia. Decizia poate fi contestata cu recurs, potrivit minutei instantei.Decizia a fost anuntata pe Facebook de Andrei Nicolae Popa , membru in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a Universitatii Bucuresti , cel care a deschis actiunea in instanta "Am castigat procesul cu Universitatea din Bucuresti! Tribunalul Alba a stabilit ca indexarea taxelor cu rata inflatiei este nelegala!Aceasta hotarare a facut dreptate pentru miile de studenti la taxa din UB si sutele de mii de studenti la taxa din universitatile romanesti! Aceasta hotarare opreste ABUZURILE UNIVERSITATILOR DE A MAJORA TAXELE PE DURATA CICLULUI DE STUDII!Sunt dispus sa ingrop securea razboiului cu UB daca aceasta isi va recunoaste vina, isi va cere iertare public fata de studenti si le va restitui sumele indexate!," scrie Andrei Nicolae Popa, pe Facebook."Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Popa Andrei Nicolae, in contradictoriu cu parata Universitatea Bucuresti. Anuleaza in parte Decizia nr.60/17.03.2020 emisa de catre Consiliul de Administratie al Universitatii Bucuresti, prin care s-a decis indexarea taxelor de scolarizare incepand cu data de 1.10.2020, cu rata inflatiei de 3,8%, in ceea ce priveste taxele datorate de studentii Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.Anuleaza in parte Hotararea fara numar din perioada 19-20 martie 2020 adoptata de catre Senatul Universitatii Bucuresti, prin care a fost aprobata Decizia nr. 60/17.03.2020 emisa de catre Consiliul de Administratie al Universitatii Bucuresti privind indexarea incepand cu data de 1.10.2020, cu rata inflatiei de 3,8%, a taxelor de scolarizare datorate de catre studentii Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.Respinge in rest cererea formulata de reclamant. Obliga parata sa-i plateasca reclamantului suma de 100 de lei cheltuieli de judecata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul si motivele de recurs se vor depune la Tribunalul Alba. Pronuntata azi 4.02.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei," potrivit portalului instantelor.