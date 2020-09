Judecatorii anuleaza un act important care a stat la baza PUZ-ului prin care se dadea liber la construit in parcul Herastrau si in padurea Baneasa

Procesul

Este vorba de un act important care a stat la baza realizarii Planului Urbanistic Zonal Sector 1, prin care deveneau construibile parti din Parcul Herastrau si Padurea Baneasa. Concret, cu banii din aceasta sponsorizare, societatea SC Vego Concept Engineering SRL a realizat documentatia care a stat la baza realizarii PUZ-ului.Ziarulscria, in februarie 2020, ca Primaria sectorului 1 a primit o oferta sa elaboreze Planul Urbanistic Zonal pentru sectorul pe care il administreaza, prin contract de sponsorizare, pe "gratis", si a acceptat. Suma pusa la dispozitie de Asociatia Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila, condusa de Virgil Profeanu, a fost de 330.000 de lei, adica aproximativ 70.000 de euro.Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi a facut o sesizare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, pe motiv ca acest tip de contract nu e permis de lege - Legea 98/2016, art. 68. Mai mult, Asociatia atragea atentia ca la mijloc este un conflict de interese.Sponsorizarea venea din partea unei asociatii detinute de tenorul Virgil Profeanu, proiectul e facut de firma SC Vego Concept Engineering SRL, detinuta tot de Virgil Profeanu, iar seful de proiect este tot Virgil Profeanu, mai arata sursa citata.De altfel, contractul de sponsorizare a fost atacat in instanta de doua ONG-uri: Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi si Asociatia Cartierul Rezidential Drumul Stegarului - Odai.Dupa cum aratam, Tribunalul a anulat, pe 10 septembrie, aceasta sponsorizare."Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active, ca neintemeiata. Respinge exceptiile inadmisibilitatii si prescriptiei, ca neintemeiate.Admite cererea formulata de reclamantele Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi si Asociatia Cartierul Residential Drumul Stegarului-Odai, in contradictoriu cu paratii Municipiul Bucuresti - Subdiviziunea Administrativ Teritoriala Sector 1 prin Primar si Asociatia Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila (ACCDD).Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal.Dispune suspendarea executarii Contractului de sponsorizare nr. JAC 37/11.05.2018 pana la solutionarea fondului cauzei. Cu recurs care se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II a Contencios Administrativ si Fiscal in termen de 5 zile de la comunicare, in ceea ce priveste cererea de suspendare. Obliga paratii in solidar sa plateasca reclamantelor suma de 4.650 lei cu titlu de cheltuieli de judecata din care 50 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si 4600 lei onorariu de avocat," conform portalului instantelor.