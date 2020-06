Judecatorii constata nereguli in cazul avizului prin care se dadea liber la construit in parcul Herastrau si padurea Baneasa: Sunt zone ce asigura calitatea aerului si reducerea poluarii

"Neintelegeri si confuzii"

Constatarea apartine Tribunalului Bucuresti care a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, la solicitarea a 5 ONG-uri: Asociatia Salvati Bucurestiul, Fundatia Eco-Civica, Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi, Asociatia Cartierul Rezidential Drumul Stegarului - Odai si Asociatia Protectia Lacului Baneasa. Decizia instantei nu este definitiva."Paratii () au sustinut indeplinirea acestor conditii legale doar cu un extras din ziarul National in care apare publicat, la pagina 12 la capitolulanuntul referitor la faptul ca Sectorul 1 al municipiului Bucuresti instiinteaza persoanele interesate asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru PUZ si declansarea etapei de incadrare, prima versiune a planului putand fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Trecand peste faptul ca anuntul institutiei este insesizabil si mai mic si decat un anunt imobiliar, din cuprinsul acestuia nu rezulta respectarea procedurii enumerate mai sus. De subliniat faptul ca paratii nu au atasat alte dovezi in sustinerea procedurii publicitatii operatiei de avizare si cu atat mai putin a consultarii efective a populatiei afectate de modificarea PUZ. Procedura consultarii efective a populatiei este reglementata si etapizata de actul normativ mentionat ()," motiveaza judecatorii.ONG-urile mai semnalasera si faptul ca sunt situatii care atrag eventuala nulitate a actelor contestate prin nerespectarea dispozitiilor din Codul Silvic - referitoare la interzicerea includerii padurilor in intravilan, sau interziecerea schimbarii destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi."Ori, din actele contestate si anexele acestora, desi paratii arata ca exista o neintelegere si confuzie in ceea ce priveste spatiile afectate, tribunalul constata ca zonele vizate cuprins si spatii cu posibile restrictii de la astfel de proceduri.Fara a prejudeca fondul, in ceea ce priveste paguba iminenta, instanta retine ca s-a facut dovada prejudiciului material viitor si previzibil. Astfel, in speta, prejudiciul este reprezentat de defrisarea padurii Baneasa, a parcului Herastrau, zone ce asigura calitatea aerului, reducerea poluarii in zona si in tot municipiul Bucuresti, in zonele limitrofe," motiveaza instanta.Judecatorii au mai constatat o contradictie intre actele administrative contestate si actele normative emise in domeniu incepand cu anul 2004 care prevad obligatia unitatilor administrativ teritoriale si a celorlalte institutii de resort de a asigura si majora suprafata terenurilor ocupate cu paduri, a spatiilor verzi, etc. pe locuitor.Masura suspendarii actelor administrative, in contextul conturat, nu este de natura a crea un prejudiciu paratilor care au, la randul lor obligatii in sensul protejarii populatiei si a mediului inconjurator si, in plus, masura dispusa prin prezenta este in acord si cu Recomandarea nr. R (89) 8 adoptata de Comitetul de Ministrii din cadrul Consiliului Europei la data de 13 septembrie 1989, referitoare la protectia jurisdictionala provizorie in materie administrativa, in cuprinsul careia se arata ca executarea imediata si integrala a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate, poate cauza, in anumite circumstante, un prejudiciu ireparabil, pe care echitatea il impune sa fie evitat in masura posibilului," conchide Tribunalul Bucuresti.In concuzie, instanta a retinut ca s-au dovedit imprejurari legate de starea de fapt si de drept de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actelor administrative contestate, aparenta rezultata din probele administrate fiind celor 5 ONG-uri si necesitand o dezlegare a litigiului pe fondul cauzei, care impune insa in prezent lipsirea actelor administrivee de caracterul lor executoriu, respectiv de trecerea in etapa urmatoare a proiectului de modificare a PUZ."Pentru considerentele expuse si in baza dispozitiilor legale enumerate, precum si a art. 14 din Legea nr. 554/2004, Tribunalul va admite cererea formulata si va suspenda executarea Deciziei nr. 3/23.03.2020 si Avizului de mediu emise de Agentia pentru Protectia Mediului, pana la pronuntarea instantei de fond," decide Tribunalul.Decizia este executorie si poate fi contestata cu recurs.