UPDATE Judecatorii resping cererea de arestare a fostului sef al Combaterii Spalarii Banilor. Laurentiu Baranga, mandat de arestare la domiciliu

Stirea initiala

Judecatoria Sectorului 5 a respins propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a dispus masura arestului la domiciliu fata de Laurentiu Baranga, cercetat sub aspectul savarsirii, in concurs, a doua infractiuni de inselaciune, pentru o perioada de 30 de zile. Decizia poate fi contestata de procurori."Impune inculpatului Baranga Laurentiu obligatia de a nu parasi imobilul in care locuieste efectiv fara permisiunea organului judiciar carea dispus masura sau in fata caruia se afla cauza," se arata in minuta instantei.Fostul sef al Combaterii Spalarii banilor trebuie sa respecte mai multe obligatii:a) sa se prezintein fata organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati, a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata ori de cate ori este chemat;b) sa nu comunice cureprezentantii partilor civile Universitatea "VALAHIA" din Targoviste si Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara -Bucuresti, direct sau indirect, pe nicio cale."In temeiul art. 221 alin. 4 si 5Cpp, atrage atentia inculpatului Baranga Laurentiu ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii sau a obligatiilor care ii revin, masura arestului la domiciliu poate fi inlocuita cu masura arestarii preventive. Pe durata masurii, inculpatul poate parasi imobilul de domiciliu pentru prezentarea in fata organelor judiciare, la chemarea acestora.In baza art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia," se mai arata in minuta instantei.Oficiali din Parchetul General au confirmat ca Laurentiu Baranga va fi dus in instanta cu propunere de arestare preventiva.Laurentiu Baranga a fost retinut sambata, dupa ce politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, au efectuat o perchezitie la domiciliul sau din municipiul Ramnicu Valcea."Persoana in cauza este cercetata pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente. Facem precizarea ca, in baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt", sustine Politia Romana.Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de Baranga de la mai multi angajatori.Laurentiu Baranga a fost numit la inceputul lunii septembrie la conducerea Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, el demisionand joi din aceasta functie.El si-a luat diploma de Bacalaureat in anul 1999, la varsta de 32 de ani, fiind absolvent al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonid" din Bucuresti, apoi la varsta de 41 de ani a absolvit Facultatea de Management - Universitatea Ecologica Bucuresti, iar la varsta de 44 de ani devine doctor in management la Universitatea Valahia din Targoviste.Baranga a urmat cursurile mai multor institutii de invatamant, obtinand numeroase titluri si diplome: mediator, evaluator de competente profesionale, studii postuniversitare la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", cursant la Colegiul National de Aparare, membru in ARACIS, asistent universitar doctorand si lector universitar la Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Stiinte Economice, conferentiar universitar la Facultatea de Stiinte si Inginerie - Alexandria.Din anul 2009 pana in septembrie 2020, Laurentiu Baranga a fost pe rand consilier, adjunct sef de serviciu si director adjunct la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS).