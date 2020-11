Judecatorul Mateescu afirma ca sunt probleme in instante din cauza pandemiei: "Actul de justitie se desfasoara cu dificultati majore"

"Sunt instante cu multi colegi judecatori si grefieri depistati pozitiv cu acest virus nou. Actul de justitie se desfasoara cu dificultati majore. Natura procedurilor, caracterizate prin publicitate, oralitate si nemijlocire, expune magistratii si personalul auxiliar imbolnavirii," scrie Mateesuc, intr-o postare pe Facebook Potrivit acestuia, CSM a adoptat in cursul anului hotarari prin care a incercat sa vina in sprijinul conducerilor administrative ale instantelor pentru a raspunde acestei imense provocari. Hotarari care au fost foarte bine primite in intreg sistemul judiciar."Hotararile au fost adoptate in urma unor largi consultari cu instantele, parchetele si organizatiile profesionale ale avocatilor, executorilor, practicienilor in insolventa. Chiar si dupa un larg consens in urma consultarii, hotararile au fost adoptate cu majoritate.... Nu mai dezvolt, nu vreau sa mai dau pretext de o noua si inchipuita victimizare a mai stiu eu cui, ca in ridicolul serial de presa.Dar iata, cu toate eforturile noastre, ale (aproape) tuturor, lupta cu pandemia este din ce in ce mai grea si da, este nevoie de modificari legsilative care sa adapteze procedurile la specificul timpului. Problema acum este, da, la nivel legislativ," mai arata Mateescu.Potrviit acestuia, luni a discutat intr-o comisie de lucru din CSM observatiile la proiectul de Lege inaintat Consiliului de catre Ministerul Justitiei in urma cu aproximativ doua saptamani."Observatiile noastre vor fi transmise in scurt timp ministerului si speram ca proiectul de lege fie adoptat in cel mai scurt timp. In acelasi timp discutam in permanenta cu conducerile instantelor si cu partenerii in infaptuirea actului de justitie, le stam la dispozitie cu orice sprijin, in limita competentelor noastre constitutionale si legale," explica magistratul.Mateescu mai arata ca lupta cu pandemia este foarte grea, pentru a fi castigata este nevoie de solidaritate. "Dezbinarea ori invinovatirea fara temei nu cred ca vor duce la ceva benefic. Sanatate colegilor, sanatate tututor!," este mesajul judecatorului.