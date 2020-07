Justitia se pregateste de revenirea valului pandemic. Propunerile unui judecator: investitii in instante, pledoarii prin videoconferinta si dosarul electronic

Revine pandemia

Studiul "Adaptarea activitatii de judecata in materie civila in contextul pandemiei si ulterior acesteia", publicat miercuri, 22 iulie, in cel mai recent numar al revistei online a Facultatii de Drept -Universitatea Bucuresti- AUBD- Forum Juridic, este semnat de judecatorul Liviu Gheorghe Zidaru.Una dintre propunerile inedite: instituirea unui termen mai lung (2023-2025) pana la care persoanele fizice sa fie obligate sa detina o adresa de e-mail pentru comunicarile cu instanta judecatoreasca.Potrivit magistratului, revenirea valului pandemic si primele cazuri de coronavirus printre judecatori si personal ul instantei ne arata ca suntem inca foarte departe de o desfasurare in conditii normale a activitatii de judecata si ca opriri fie si temporare ale activitatii unor instante devin posibile, daca nu chiar probabile."Prima masura si care ni se pare in afara de orice discutie, fiind subinteleasa, priveste luarea unor masuri permanente de protectie sanitara: masti, vizete, manusi, dezinfectant pt personalul instantei si pentru justitiabili, dezinfectare periodica si frecventa.Totodata, la unele instante s-au adoptat masuri precum montarea de plexiglas la pupitrul judecatorilor, respectiv cele ale avocatilor, care se pot dovedi eficiente in conditiile unor investitii minimale (e drept, chiar si acestea greu de obtinut).," scrie Zidaru.Potrivit studiului, ar trebui extinse cauzele care pot fi solutionate si fara citare, la aprecierea instantei, ar trebui sa cuprinda si o seama de incidente procedurale, precum: stramutarea, discutarea cererii de suspendare a executarii hotararii atacate pana la judecarea caii de atac , reexaminarea impotriva amenzii judiciare, reexaminarea impotriva solutiei de anulare a cererii de chemare in judecata in procedura de regularizare etc."O alta modificare de esenta care reclama insa cu precadere investitii serioase in baza materiala a instantelor si doar subsecvent reglementari legale cu un termen realist de punere in aplicare (2-5 ani) este trecerea completa la un sistem de dosar electronic, inteles ca un sistem in care dosarul nu mai exista fizic (decat eventual ca varianta printata pentru uzul propriu al instantei, respectiv al partilor, care vor avea fiecare exemplare pentru studiu mai facil, daca doresc), ci este administrat exclusiv electronic," arata judecatorul Ziadaru.O alta problema ridicata, cea a persoanelor fizice care in procedura civila pot sesiza direct instanta, fara un avocat, si pot participa personal la procedurile judiciare.Potrivit judecatorului, la prima vedere, poate parea excesiva obligativitatea folosirii unor mijloace informatice in cazul unei persoane fizice. Pe de alta parte, ele sunt folosite oricum in practica (in cvasitotalitatea cauzelor fiind depuse cereri tehnoredactate si imprimate si foarte rar cereri olografe), iar o adresa de e-mail detin probabil majoritatea cetatenilor romani."Sugeram asadar instituirea unui termen mai lung (2023-2025) pana la care persoanele fizice sa fie obligate sa detina o adresa de e-mail pentru comunicarile cu instanta judecatoreasca," se arata in studiu.Totusi, in aceasta materie, legiuitorul va trebui sa mentina alternativa sesizarii instantei in forma clasica, pentru a nu restrange accesul la justitie al celor care nu detin ori nu pot folosi computerul, pastrand astfel si obligativitatea depunerii cererii semnate olograf, in original, de catre cei care nu detin semnatura electronica.., castigul incontestabil de timp - dosarul fiind bunaoara transferat la instanta superioara printrun simplu click - si nu in ultimul rand protectia mediului (prin eliminarea consumului urias de hartie, toner etc.) si a sanatatii (nu mai exista un dosar fizic cu microbi, potential contagios) sunt argumente care fac ca acest efort sa apara drept unul dezirabil si chiar necesar," explica judecatorul.Magistratul Zidaru arata ca in loc sa celebram zile instituite pur formal intru amintirea faptului ca exista justitie in tara noastra, in locul unor discursuri politicoase si de circumstanta, factorii de decizie, de la Ministerul Justitiei si pana la Consiliul Superior al Magistraturii, "sa se angajeze energic in reformarea modului in care justitia functioneaza in concret, pentru a imbunatati conditiile si siguranta la locul de munca, respectiv calitatea serviciului public pentru justitiabili.""Reformele legislative schitate mai sus sunt doar o secventa dintr-un program care poate si trebuie sa fie mult mai amplu si sa cuprinda si aspecte foarte prozaice, dar esentiale precum modernizarea, extinderea, construirea sediilor de instanta (), informatizarea instantelor pentru a trece cu adevarat la dosarul administrat electronic intr-un orizont de aproximativ 5 ani.Abia dupa ce toate aceste etape vor fi fost parcurse vom avea, poate, ceva de sarbatorit, anume ca am reusit sa ducem mai departe ceea ce inaintasii nostri au conturat inca din secolele trecute, respectiv, cu prea putine modificari de substanta, modul de functionare a justitiei noastre," conchide studiul."Adaptarea activitatii de judecata in materie civila in contextul pandemiei si ulterior acesteia", poate fi accesat pe site-ul Facultatii de Drept- Universitatea Bucuresti.