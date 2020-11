Justitie blanda pentru unul dintre cei mai mari traficanti de podoabe dacice. Germanul Zeno Pop, condamnat la doi ani cu suspendare

Acuzatiile procurorilor

In acest caz, autoritatile romane au recuperat sute de monede, podoabe si artefacte, in urma unei cooperari internationale. Conform minutei Tribunalului Bucuresti, condamnarea are legatura cu o bratara plurispiralica din aur in greutate de 933,4 grame, respectiv actul material din data de 30 iunie 2015 privind detinerea unui lot de artefacte identificat cu ocazia perchezitiei domiciliare.Instanta i-a impus lui Zeno Pop obligatia de a frecventa un program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de Probatiune sau organizat de acesta in colaborare cu institutii din comunitate. Germanul trebuie sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Administratiei Domeniului Public Bucuresti - Sector 1 sau in cadrul Politiei Locale a Sectorului 1 Bucuresti."In temeiul art. 19, art. 397 alin. 1 C. proc. pen., art. 1357 C. civ. si art. 1369 alin. 1 C. civ. admite actiunea civila exercitata de partea civila Ministerul Culturii (cu date) si obliga inculpatul Pop Zeno sa plateasca acesteia suma de 72.654,37 Euro cu titlu de daune materiale," se arata in minuta Tribunalului Bucuresti, conform portalului instantelor. Judecatorii au mai cofiscat de la Zeno Pop mai multe artefacte, printre care: 473 (patrusutesaptezecisitrei) monede, 7 (sapte) bratari din argint si 1 (unu) colier pastrat fragmentar, alcatuit din 6 (sase) piese. Este vorba de bunuri care au fost predate statului roman, in 2018, de autoritatile austriece.Procurorii Parchetului instantei supreme au anuntat in aprilie 2018 ca au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a cetateanului german Pop Zeno, acuzat de spalare de bani in forma continuata, dupa ce ar fi efectuat tranzactii ilegale cu piese din patrimoniul cultural national.Conform procurorilor, in perioada 2005 - 2015, "prin ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei si a proprietatii bunurilor", cetateanul german a dobandit, detinut si transferat prin vanzare numeroase piese apartinand patrimoniului cultural national, care ar fi fost furate din situri arheologice din Romania.De exemplu, in 2006, suspectul ar fi vandut unui colectionar bulgar o bratara multispiralica din aur, in greutate de 933,4 grame, sustrasa din Rezervatia Arheologica din Muntii Orastiei - situl arheologic Sarmizegetusa Regia. Obiectul a fost dobandit ilegal in 2005, si l-a prezentat cumparatorului sau ca apartinand unei colectii private. De asemenea, acesta a dobandit si detinut 18 podoabe dacice de argint, 23 de monede geto-dacice care fac parte din cel putin patru tezaure monetare dispersate, un lot de 473 monede de argint romane republicane si dacice, precum si 10 artefacte arheologice din ceramica sau piatra, cunoscand ca provin din comiterea de infractiuni de pe teritoriul Romaniei.Totodata, conform unor facturi datate in perioada 2007-2013, Pop Zeno ar fi tranzactionat catre diferite persoane sau firme din Europa si SUA peste o mie de monede (Lysimach, Solidi Iustinianians, stateri de aur tip Lysimach, denari romani republicani, o drahma est celtica)."Intermedierea valorificarii acestor piese ar fi fost efectuata de persoane care si-au asumat rolul de spalatori de bani si artefacte, unele trimise in judecata, respectiv condamnate in alte cauze instrumentate de Ministerul Public", precizeaza procurorii.Tipurile monetare identificate prin facturi au fost recuperate de autoritatile judiciare si in alte cauze penale, unele solutionate definitiv, iar altele aflate in curs de solutionare, in urma expertizelor stabilindu-se ca provin din tezaure monetare sustrase din siturile arheologice romanesti.Bratara plurispiralica din aur a fost restituita autoritatilor romane in 2011, in baza unei despagubiri acordate in conditiile Conventiei U.N.I.D.R.O.I.T. colectionarului de buna credinta care a cooperat cu organele judiciare.Bratara se afla in prezent in custodia Muzeului National de Istorie a Romaniei din Bucuresti si apartine patrimoniului cultural national, categoria Tezaur. Piesa reprezinta a 13-a bratara recuperata dintr-un total de 15 sustrase in perioada 2000-2001 din siturile arheologice, stabilindu-se ca, similar celor 12 expertizate anterior, locul de provenienta este situl arheologic Sarmizegetusa Regia, punctul arheologic Caprareata, apartinand unui tezaur regal ascuns in centrul regatului dac.Alte obiecte recuperate, respectiv 473 de monede si 18 podoabe dacice din argint, au fost repatriate si se afla in custodia Muzeului National de Istorie a Romaniei. Artefactele indisponibilizate au fost predate autoritatilor romane in 30 martie 2018, acestea urmand a constitui mijloace materiale de proba in cadrul procesului penal.In cadrul operatiunilor de asistenta judiciara internationala, Tribunalul Landului Federal Salzburg a dispus in 2016 instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea suspectului, pana la concurenta sumei de 200.000 euro.Ministerul Culturii si Identitatii Nationale s-a constituit parte civila cu suma reprezentand cheltuielile ocazionate de repatrierea bratarii multispiralice din aur, precum si cele conexe.