Mai multi judecatori apropiati fostei sefe CSM, Lia Savonea, s-au inscris la concursul pentru promovare la Inalta Curte

O parte au picat in decembrie 2019

Deciziile

Pe lista celor care s-au inscris se numara mai multi judecatori considerati apropiati ai Liei Savonea, potrivit unor surse din magistratura:- vicepresedinte la Curtea de Apel Bucuresti,- Curtea de Apel Bucuresti,- fost purtator de cuvant al Curtii de Apel Bucuresti,- Curtea de Apel Bucuresti,- presedintele Curtii de Apel Constanta,- presedintele Curtii de Apel Craiova si- fost presedinte al Curtii de Apel Suceava- numita inspector judiciar la Inspectia Judiciara in iulie 2019.Lista completa a celor care s-au inscris in aceasta procedura, 45 de judecatori au fost admisi, pe site-ul CSM O parte dintre cei care s-au inscris la acest concurs au fost respinsi, la finalul anului trecut, de Sectia pentru judecatori a CSM, dupa ce mai multi membri ai Consiliului le-au dat nota cea mai mica, 1, in contextul in care punctajul maxim era nota 10. Printre acestia: Alina Ghica, Vasile Bicu si Marius Cristian Epure. Imediata dupa anuntarea rezultatelor, Lia Savonea a cerut schimbarea regulamentului de promovare si a avut o iesire nervoasa. Era un semn ca puterea ei era in declin."Am ratat atributia de inalta responsabilitate de a promova cei mai buni judecatori", "personal nu sunt multumita deloc cu felul in care a decurs interviul", "regulamentul cred ca ar trebui modificat de indata", "poate ca ar trebui sa ne gandim si la niste modificari legislative pe zona de promovare la Inalta Curte" sau "a fost absolut flagranta abdicarea noastra de la ceea ce ne-am propus si ne-am promis unii altora" - au fost o parte din declaratiile facute de Lia Savonea.- fosta sefa a CSM, in prezent vicepresedinte la Curtea de Apel Bucuresti, fieful Lie Savonea, a candidat la un post de judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal de la Inalta Curte.Judecatorul a dat in 2019 o decizie mediatizata cu impact asupra activitatii Inaltei Curti. Alina Ghica a anulat o decizie a Colegiului de Conducere a ICCJ si a suspendat activitatea completurilor de 5 judecatori, intr-un proces deschis de Liviu Dragnea - este judecator la Sectia de contencios administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratul a dat mai multe decizii mediatizate in 2019 in dosare cu impact. El trebuia sa solutioneze dosarul in care Dragnea contesta decizia Colegiului de Conducere al Inaltei Curti, dar si-a depus cerere de concediu inaintea procesului, iar in locul lui a intrat in sala de judecata Alina Ghica.Judecatorul a respins ca neintemeiata cererea fostului procuror general Augustin Lazar de redeschidere a verificarilor disciplinare in cazul procurorului Adina Florea. In ianuarie 2019, a suspendat decretul prezidential privind prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei. Nicolae Ciuca ocupa in prezent functia de ministru al Apararii.