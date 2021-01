Mai multi procurori celebri din DNA candideaza pentru un post de procuror european delegat in Romania

Cine sunt procurorii DNA

CV-urile candidatilor au fost verificate marti de catre Comisia de selectie a indeplinirii conditiilor de participare la interviu. Pentru aceasta functie isi depusesera candidatura un numar de 16 procurori.Cei mai multi candidati pentru aceste posturi sunt din DNA, procurorii: Ana Dana, Jean Uncheselu, Camelia Elena Grecu, Elena Hach, Constantin Irina si Gabriela Popa.este cunoscuta ca a instrumentat anchetele in care erau implicati fostul primar al Constantei, Radu Mazare , fostul presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu , sau cazurile milionarilor Elan Schwartzenberg si Sorin Strutinsky. Ea a lucrat in rechizitoriul Gala Bute, in care a fost trimisa in judecata Elena Udrea , fost ministru al Dezvoltarii.este procurorul care i-a trimis in judecata pe Victor Ponta si Dan Sova in dosarul "Turceni-Rovinari".este fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Ea a candidat, la inceputul anului 2020, pentru sefia DNA.a fost membru interimar al CSM (ianuarie-iunie 2013), iar in perioada 2013 - 2018 a facut parte din Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Printre candidati se numara si fosti procurori DNA, cum ar fi(Parchetul Capitalei) si(Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti).Florentina Mirica a fost sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pozitie din care a instrumentat mai multe dosare mediatizate. Unul dintre cele mai cunoscute este cel al fostului vicepremier Gabriel Oprea (referitor la masina de lux).Mirica a candidat fara succes la sefia DNA, intr-o procedura in care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , nu a acceptat pe niciunul dintre cei patru candidati inscrisi la concurs. De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe dosare mediatizate: judecatorul Stan Mustata , afaceristul Dinel Staicu - "Spaga pentru achitare", fostul boxer Rudel Obreja - "Spaga la Curtea Suprema", afaceristul Catalin Chelu - "Mita la MAI", judecatoarele Antonela Costache si Viorica Dinu - "Reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti" sau Veronica Carstoiu- "Regina spagii din justitie".In 2016, Florentina Miricaa facut rechizitorii in doua dosare celebre: cazul Limuzina - Gabriel Oprea si cel privindu-i pe sefi de la Oficiul National pentru Protectia Martorilor (ONPM), cel mai cunoscut nume fiind al chestorului Adrian Barascu, acuzati tot de deturnarea fondurilor operative.Ceilalalti candidati: Cristian Dana Bunea (Parchetul General), Paul Chiosac ( DIICOT - Iasi), Claudia Irina Chivu (Parchetul Trubunalului Timis), Alexandru Silviu Lascu (Parchetul militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj), Bogdan Florin Munteanu (Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi) si Gianina Oreviceanu (Parchetul de pe langa Tribunalul Mures).Calendarul procedurii de selectie este urmatorul, potrivit Ministerului Justitiei:- Verificarea de catre Comisia de selectie a indeplinirii de catre candidatii inscrisi a conditiilor de participare la interviu;- Afisarea listei candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la interviu;- Programarea si stabilirea eventualelor aspecte tehnice cu candidatii;- Interviul in fata Comisiei de selectie;- Afisarea rezultatelor selectiei;- Transmiterea listei candidatilor pentru functia de procuror european delegat Procurorului-sef european.Procurorii europeni delegati in Romania vor actiona in numele Parchetului European (EPPO) in statele lor membre si vor avea aceleasi competente ca procurorii nationali in ceea ce priveste investigatiile, urmaririle penale si trimiterea in judecata.Sursa citata precizeaza ca EPPO va ancheta si urmari penal fraude si alte infractiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE: fraudele la cheltuielile si veniturile bugetului UE, fraudele legate de TVA (daca implica cel putin 2 state membre si prejudiciul este de cel putin 10 milioane euro), spalarea de bani provenind din sumele fraudate de la bugetul UE, coruptia activa si pasiva si deturnarea de fonduri care aduc atingere intereselor financiare ale UE, participarea la o organizatie criminala daca principalele activitati constituie infractiuni ce aduc atingere bugetului UE.In cazul in care o infractiune are repercusiuni la nivelul Uniunii, ceea ce impune desfasurarea investigatiei de catre EPPO sau ar putea fi savarsita de functionari sau alti agenti ai Uniunii sau membri ai institutiilor Uniunii, chiar daca prejudiciul este inferior sumei de 10.000 euro, EPPO isi poate exercita competenta, cconchide sursa mentionata.