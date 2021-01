Marcel Ciolacu considera ca Sectia Speciala nu trebuie desfiintata: Momentan au facut ceva? Ca "vom face" asta, eu m-am saturat de un an si ceva.

"Vom folosi aceleasi parghii institutionale pe care le-au folosit si ei cand au atacat legile PSD. Nu pot face prin ordonanta desfiintarea Sectiei speciale. Am inteles ca, de fapt, nici nu vor sa o desfiinteze, vor sa mute sa nu mai fie independenta, sa treaca la Parchetul General. Noi ne dam cu parerea despre ideile spuse in spatiul public.Momentan au facut ceva? Caasta, eu m-am saturat de un an si ceva. Am vazut cu totii cum a functionat Justitia din Romania. Din punctul meu de vedere au fost mari probleme.Nu inteleg de ce este aceasta inversunare, pentru ca, de fapt, aceasta Sectie speciala investigheaza numai magistratii si nu poti vorbi de un act de justitie corect atata timp cat magistratii nu sunt total independenti", a declarat presedintele PSD luni, la TVR.Marcel Ciolacu a afirmat ca a vazut avize date de institutii din domeniul judiciar si sustine ca isi mentine parerea conform careia SII nu trebuie desfiintata."Eu m-am uitat la avizul dat de catre CSM , Inalta Curte care au spus ca nu este bine sa fie desfiintata aceasta Sectie, si mentin parerea pe care o iau de la magistrati , nu de la oameni politici, ca aceasta Sectie nu trebuie desfiintata", a adaugat liderul social-democrat.