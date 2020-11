De ce milionarul Mihai Tufan, unul dintre cei mai bogati romani, a fost condamnat la doi ani de inchisoare dupa ce si-a injunghiat o directoare

"M-a taiat, m-a taiat, m-a taiat!"

A recunoscut acuzatiile

Cum s-a calculat sentinta

A incheiat un acord de mediere

Pedeapsa, catre minim

De ce o pedeapsa orientata spre minim? Un rol important l-a avut recunoasterea acuzatiilor, faptul ca Mihai Tufan nu a are antecedente penale si ca a avut mai multe actiuni caritabile, perioada economica dificila generata de criza sanitara SARS-CoV-2, cand antreprenori din zona privata au intampinat greutati financiare si periculozitatea redusa a acestuia, potrivit instantei.Conform minutei, Tribunalul Bucuresti a redus din pedeapsa durata retinerii si a arestarii preventive de la data de 10 aprilie 2020 la zi, si a mentinut masura arestarii preventive in cazul omului de afaceri. Magistratii au confiscat cutitul lui Mihai Tufan si au luat act de intelegerea pe care acesta a facut-o cu angajata sa, Daniela Huhulea. Milionarul a contestat decizia, conform portalului instantelor. Trebuie spus ca la 47 de ani, Mihai Tufan este in "Top 50 cei mai bogati romani", cu o avere estimata anul trecut la 95 - 100 milioane de euro, conform clasamentului intocmit de revista Capital. El are afaceri in domeniul energiei si in imobiliare si, conform dezvaluirilor aparute in mass-media, e unul dintre acei "baieti destepti din Energie" care incheiau contracte preferentiale cu statul.In seara de 9 aprilie anul acesta, milionarul a incercat sa o omoare, cu mai multe lovituri de cutit, pe Daniela Huhulea (36 ani), directoare la Elsid, una dintre companiile detinute de Tufan. Cei doi se aflau in masina afaceristului, iar femeia era la volan. Lovitura principala a fost data in zona gatului, dar barbatul ar fi continuat sa o loveasca in mod repetat cu cutit in zona toracelui si abdomenului, in tot acest timp persoana vatamata incercand sa se apere cu o mana si in acelasi timp sa nu scape de sub control autoturismul.Femeia a reusit sa franeze, oprind masina pe banda din mijloc a sensului de mers, dupa care a deschis portiera si s-a aruncat pe asfalt pentru a scapa, insa a ramas atarnata in centura de siguranta pe care uitase sa o decupleze. Soferii din trafic au oprit si au venit la masina. Femeia era pe jos in dreptul portierei stanga-fata, avand centura de siguranta asigurata pe corp. Aceasta era murdara de sange pe fata si pe gat, se tinea cu mainile de partea stanga a gatului, parand a varsa si repeta totodata: "M-a taiat, m-a taiat, m-a taiat!"Dupa ce au primit un apel la 112, politistii i-au gasit pe amandoi raniti . Au fost dusi la Spitalul Elias, unde medicii s-au chinuit sa-i salveze viata femeii.In timpul anchetei, Tufan nu a dat initial declaratii in cursul urmaririi penale, prevalandu-se de dreptul la tacere. Ulterior si-a reconsiderat pozitia procesuala si, audiat la data de 24 iunie 2020, a explicat ca in data de 9 aprilie 2020 a avut o stare generala de agitatie care a escaladat, generata de suspiciunile pe care le avea cu privire la efectuarea unor transferuri bancare neautorizate de catre el si operate pe conturile sale personale, dar si ale societatilor pe care le controla.El a sustinut ca avusese dintotdeauna o relatie buna cu persoana vatamata, neavand conflicte cu aceasta. Inainte de momentul atacului, Tufan era intr-o stare de agitatie, iar din acest motiv a luat o pastila de Xanax, dar starea de rau s-ar fi agravat dupa ingerarea pastilei.Instanta mai arata ca raportului de expertiza medico-legala psihiatrica in acest caz nu a evidentiat simptome specifice afectiunilor si tulburarilor de ordin psihic ale lui Tufan si nici elemente care sa sustina o intoxicatie a celui in cauza, acesta avand discernamantul pastrat la momentul comiterii faptei.Pe 24 septembrie 2020, in fata judecatorului, Mihai Tufan a recunoscut acuzatiile in fata instantei.Atunci cand a calculat sentinta, magistratul a tinut cont de mai multe lucruri: gravitatea infractiunii, imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala."Tribunalul va avea in vedere imprejurarea ca inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale astfel cum rezulta din fisa de cazier judiciar, faptul ca a intreprins numeroase actiuni caritabile, aspect ce rezulta din inscrisurile in circumstantiere depuse la dosar, sprijinind material diferite persoane aflate in nevoie, aspect ce subliniaza latura sa generoasa, dezinteresata in ajutorarea celor lipsiti de cele necesare traiului si contureaza caracterul uman, apropiat de suferinta semenilor sai," explica Tribunalul.Tribunalul Bucuresti a remarca faptul ca activitatea infractionala a milionarului Tufan a avut loc spontan, fara sa existe anterior conflicte verbale sau fizice intre el si persoana vatamata, "intr-o perioada economica dificila generata de criza sanitara SARS-CoV-2, cand antreprenori din zona privata au intampinat greutati financiare, motiv pentru care este explicabila actiunea violenta a inculpatului asupra persoanei vatamate, Huhulea Daniela, cu atat mai mult cu cat cu putin timp inainte a luat un medicament pentru afectiunea cronica de care sufera, reliefand, prin caracterul repentin (spontan- n.red.) al faptei, o stare de pericol concret minim pentru valoarea sociala ocrotita (viata persoanei), si o periculozitate redusa a inculpatului."Un alt aspect pozitiv, Tufan a incheiat un acord de mediere cu directoarea si a achitat cheltuielile medicale."Un alt aspect deosebit de important avut in vedere la conturarea periculozitatii inculpatului il constituie imprejurarea ca intre inculpat si partea civila Huhulea Daniela a fost incheiat un acord de mediere in ceea ce priveste pretentiile civile si a platit integral cheltuielile de spitalitare ale acesteia, suma pentru care Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti s-a constituit parte civila in cauza, motiv pentru care se apreciaza ca sunt incidente dispozitiile art. 75 alin. 2 lit. a C.p., referitoare la existenta circumstantei atenuante judiciare constand in eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii.Toate aceste imprejurari coroborate cu modalitatea de comitere a infractiunii, asa cum a fost retinuta mai sus, justifica aplicarea unei pedepse mai putin severe," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Totusi, instanta mai arata ca desi, in principiu, Tufan a avut in aceasta cauza o conduita sincera, nu se poate omite faptul ca in raport de varsta si nivelul sau de pregatire, precum si cu activitatea caritabila desfasurata, acesta avea posibilitatea unei conduite corecte fata de persoana vatamata, "chiar in situatia creata de greutatile economico-financiare generate de actuala criza sanitara, astfel incat o asemenea fapta reprobabila sa fi putut fi evitata, motiv pentru care nu se justifica suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, asa cum s-a solicitat in aparare."Deoarece Mihai Tufan a recunoscut acuzatiile, instanta i-a scazut cu o treime pedeapsa."Tribunalul, in stabilirea cuantumului pedepsei, mai are in vedere si varsta inculpatului, faptul ca are o familie organizata, astfel ca pentru a da eficienta prevederilor art.3 CEDO (pedeapsa sa nu aiba un caracter degradant), se va orienta catre minimul prevazut de lege, avand in vedere si imprejurarea ca inculpatul se afla in detentie provizorie incepand cu data de 10 aprilie 2020.Astfel, punand in balanta ansamblul acestor considerente, prin prisma dispozitiilor legale invocate anterior, Tribunalul apreciaza ca in cauza se impune aplicarea fata de inculpatul Tufan Emil Mihai a unei pedepse cu inchisoarea orientate la minimul prevazut de lege, respectiv de 2 ani, 2 luni si 20 de zile de inchisoare.," conchide Tribunalul Bucuresti.