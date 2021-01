Ministrul Justitiei, despre aglomerarea instantelor: Foarte multe dosare create artificial. Nu vreau sa vorbesc de procesomani, dar avem si se blocheaza activitatea

"Oamenii interactioneaza nemijlocit cu justitia si simt pe pielea lor probleme de felul asta, cand se inghesuiau in arhive, cand se amanau dosarele si se dadeau multe termene, durau si dureaza, inca, procesele, ani si ani se zile. Expertizele de fac greu de multe ori, se motiveaza foarte, foarte greu din cauza volumului mare de activitate.Au zeci, sute de dosare pe sedinta, judecatorii, si asta e o mare problema, o mare presiune pe ei, de aceea, dupa o anumita varsta se simt poate impovarati pentru ca nu mai au viata personala, trebuie sa mearga cu dosarele acasa si sa motiveze, ei incontinuu trebuie sa faca chestia asta. Nu vreau sa le plang de mila, departe de mine gandul asta, sunt convins ca exista si neglijenta, insa e o problema serioasa", a declarat Stelian Ion joi seara, la televiziunea nationala.In acest context, ministrul Justitiei sustine ca solutia pentru aceste probleme o reprezinta degrevarea instantelor de judecata, in conditiile in care exista dosare pe care le numeste "parazitare" si care ar ingreuna activitatea instantelor."Sunt foarte multe dosare create absolut artificial. Nu vreau sa vorbesc neaparat de procesomani, dar (...) avem si se blocheaza activitatea. Nu mai ajungi sa judeci o speta importanta pentru ca sunt procese pe nimicuri", a adaugat ministrul.Stelian Ion a aratat ca reducerea acestor tipuri de procese se poate face "regland din taxele de timbru", dar si prin desfiintarea unor instante cu activitate redusa si relocarea judecatorilor la instantele supraaglomerate.