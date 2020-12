Mirel Palada, condamnat la 9 luni de inchisoare cu amanare pentru ca l-a batut la TV pe senatorul Mihai Gotiu. Sociologul trebuie sa plateasca daune morale de 5.000 de euro

Decizia poate fi contestata cu apel.Conform sentintei Mirel Palada trebuie sa-i plateasca lui Mihai Gotiu suma de 5.000 de euro drept dauen morale.Pe durata termenului de supraveghere, Mirel Palada trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:a) Sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, la datele fixate de catre acesta;b) Sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;c) Sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;d) Sa comunice schimbarea locului sau de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.Instanta i-a atras atentia lui Mirel Palada ca daca incalca conditiile supravegherii, amanarea aplicarii pedepsei poate fi revocata, iar sociologul ar putea executa pedeapsa in penitenciar "In baza art. 83 alin. (4) teza ultima din Codul penal, atrage atentia inculpatului Palada Theodor Mirel asupra dispozitiilor art. 88 din Codul penal privind revocarea amanarii aplicarii pedepsei cu consecinta aplicarii pedepsei si executarii pedepsei inchisorii in regim de detentie, in cazul nerespectarii, cu rea-credinta, a masurilor de supraveghere sau a obligatiilor impuse de instanta sau stabilite de lege, in cazul in care nu se indeplinesc integral obligatiile civile stabilite de instanta pana la expirarea termenului de supraveghere, precum si in cazul in care inculpatul mai savarseste o infractiune pe parcursul termenului de supraveghere," se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1, conform portalului instantelor.