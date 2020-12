Omul care ar fi coordonat asasinarea judecatorului iranian intr-un hotel din Bucuresti. Varianta autoritatilor romane

Arestarea din Istanbul

Zindashti si mama sa. Foto: Iran International

Cazul judecatorului Mansouri

Traficantul de droguri

Procurorii romani: S-a sinucis

Oficiali turci au declarat agentiei de stiri Anatoli ca ministerul iranian de informatii foloseste acest grup infractional pentru a asasina sau rapi disidenti iranieni in Turcia cel putin din 2015, relateaza publicatia Iran International. Sursa citata arata ca publicatiile turcesti au relatat ca si videoclipurilor difuzate de Sky News din Marea Britanie pe 16 decembrie, privind rapirea lui Habib Asyud sau Chaab, un separatist iranian-arab din provincia producatoare de petrol Khuzestan, cu o mare populatie de limba, ar fi fost ultima misiune desfasurata de grupul criminal in numele ministerului iranian de informatii.Pe langa asociatii sai din traficul de droguri , Naji Sharifi Zindashti, barbatul care conduce acest cartel, ar fi suspectat, de asemenea, ca a fost in spatele asasinarii disidentului iranian Masoud Mowlavi la Istanbul in noiembrie 2019.In 2018, unii dintre membrii grupului si Zindashti insusi au fost arestati in Turcia sub suspiciunea ca l-ar fi asasinat pe Saeed Karimian, fondatorul si seful Gem TV. Alte cateva acuzatii aveau legatura cu traficul de droguri. Au fost eliberati dupa un timp, se pare ca ar fi rezultatul lobby-ului, mitei si lipsei unor dovezi adecvate, mai arata publicatai iraniana.Dupa eliberare, Zindashti s-ar fi intors in Iran si, in ciuda condamnarilor sale pentru trafic de droguri si uciderea unui gardian de inchisoare in trecut, Zindashti duce o viata libera in Iran.Surse din Iran au explicat pentru publicatia citata ca acesta ar colabora deschis cu ministerul de informatii si chiar si-ar conduce afacerea cu droguri acolo. Ar fi construit case in satul sau natal si un bloc de apartamente in Urmia, numit dupa mama sa Nafia.Iran International mai scrie ca au aparut cateva dovezi care arata ca Cartelul Zindashti ar fi putut fi implicat si in uciderea judecatorului iranian fugitiv Gholamreza Mansouri in capitala Romaniei, Bucuresti, in iunie. Este vorba de judecatorul fugar acuzat ca a primit mita aproximativ jumatate de milion de dolari si a fugit in Europa a fost gasit mort in circumstante suspecte la hotelul sau."Asasinarea judecatorului Mansouri la Bucuresti ar fi putut fi efectuata de barbati legati de Hossein Karimi-Rigabadi, varul matern si cumnatul lui Zindashti. Implicarea lui Karimi-Rigabadi poate explica obscuritatile cazului Mansouri: autoritatile iraniene care spun ca Mansouri s-a sinucis ar fi putut sa-l atraga din Germania in Romania, unde ucigasii contractuali aveau resurse mai bune.Mansouri a plecat in Romania la sfatul ministerului iranian de externe pentru a evita arestarea sub acuzatia de incalcare a drepturilor omului in Germania," arata publicatia iraniana.Conform sursei ciatate, Modul in care politia si instantele romane au gestionat cazul si faptul ca ambasada iraniana la Bucuresti a ignorat avertismentul lui Mansouri despre pericolul pentru viata sa sunt parti ale unui puzzle creat de organele de informatii iraniene care folosesc grupuri criminale in strainatate, precum cartelul Zindashti in Turcia si cartelul Rigabadi in Romania pentru a-si desfasura munca murdara pentru ei. Karimi-Rigabadi a locuit in Bucuresti peste 25 de ani , unde a condus unul dintre cele mai importante grupari de droguri din oras. El a fost cautat de Administratia SUA pentru Controlul Drogurilor (DEA) de multi ani pentru rolul sau in traficul international de heroina si a fost arestat in Austria in martie 2007 si extradat in Statele Unite. A fost eliberat dupa cinci ani si s-a intors in Iran unde locuieste acum. Pe de alta parte, si Naji Sharifi Zindashti a fost implicat intr-o operatiune masiva de trafic de droguri in 2014, pe care politia greaca a oprit-o, confiscand doua tone de heroina pura. Zeci de persoane au fost arestate dupa descoperirea transportului, una dintre cele mai mari capturi de droguri din Europa.A urmat apoi un lant de crime suspecte a avut loc in diferite tari, inclusiv in Turcia, unde locuiau Zindashti si familia sa. Cel putin 17 persoane legate de operatiune au fost ucise pe trei continente in ultimii sase ani.Dosarul privind decesul iranianului Mansouri Gholam Reza, in luna iunie, la Hotel Duke din Capitala, a fost clasat, concluzia anchetatorilor fiind ca barbatul s-a sinucis, potrivit unui anunt official facut in luna septembrie.Conform procurorilor, el a eliberat camera in care fusese cazat, iar dupa inreplinirea formalitatilor de plecare, a urcat special cu liftul pana la etajul 5 al hotelului, de unde, 57 de secunde mai tarziu, s-a prabusit.Parchetul Tribunalului Bucuresti precizeaza ca barbatul era singurul client al hotelului si ca nicio alta persoana nu a fost implicata.