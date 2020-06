Noua metoda de tergiversare a judecatii in dosarele de mare coruptie si in procesele istorice: Camera Preliminara

Cazul care a stat 4 ani pe Camera Preliminara

In esenta, judecatorul verifica in aceasta procedura legalitatea sesizarii instantei, precum si legalitatiea administrarii probelor ori efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala. Magistratul poate anula probele si mai poate decide decide inceperea procesului sau retrimiterea intregului dosar la parchet- pentru refacerea urmaririi penale."Durata procedurii in camera preliminara este de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cauzei la instanta , dar nu poate fi mai mica de 15 zile de la aceeasi data," stabileste articolul 343 din Codul de procedura penala.Deciziile date de magistratul de Camera Preliminara pot fi contestate, situatie in care inceperea judecatii este amanata din nou.Iata un exemple recent: la sfarsitul lunii iunie, Tribunalul Prahova a decis inceperea judecatii procesului in care sunt inculpati pentru fapte de coruptie mai multi ofiteri din cadrul Politiei Prahova.Dosarul era pe rolul instantei, in faza de Camera Preliminara, din decembrie 2016. Deci, un caz care a stat in Camera Preliminara de aproape 4 ani. Decizia poate fi contestata, potrivit minutei instantei.Ziare.com a solicitat la DNA o situatie a dosarelor aflate in faza de Camera Preliminara si a celor in care judecarea treneaza de mai bine de un an.Printre aceste cazuri: Dosarul Hidroelectrica - in care sunt inculpati Elena Udrea si Dan Andronic, Dosarul fraudei de la CNAS- in care sunt judecate 90 de persoane, printre care fosti directori ai institutiei, cazul in care afaceristul Sorin Ovidiu Vintu este judecat pentru trafic de influenta, sau unul din dosarele Microsoft , in care a fost trimis in judecata Gabriel Sandu , fost ministru al Cominicatiilor.In prezent, pe rolul instantelor de judecata, in procedura de camera preliminara, se afla un numar de 82 de dosare instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com.Dintre acestea, un numar de 23 de dosare sunt in procedura de camerapreliminara de peste 1 an, dupa cum urmeaza:- la Inalta Curte de Casatie si Justitie - 1 dosar;- la Curtea de Apel Bucuresti - 2 dosare;- la Tribunale - 20 de dosare: 1 la Bihor, Cluj, Constanta, Ilfov, Satu Mare, Maramures si Mures, 2 la Prahova, 3 la Iasi si 8 la Bucuresti.Aceasta situatie nu se intalneste doar in dosarele instrumentate de DNA. Dar si in marile dosare istorice. De exemplu, dosarul Mineriadei din iunie 1990 a fost trimis in judecata in urma cu 3 ani, in iunie 2017.Inculpatii din acest caz: Ion Iliescu , la data faptelor presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) si presedinte al Romaniei; Petre Roman , fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Magureanu, fost director al Serviciului Roman de Informatii; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general si sef al Directiei Procuraturilor Militare.Dupa doi ani de procese, un judecator de Camera Preliminara a retrimis dosarul la parchet, dar procurorii au contestat decizia. Cazul se afla pe rolul Inaltei Curti.In mod similar, dosarul "Revolutiei" a fost trimis in judecata in urma cu un an, in aprilie 2019. De atunci, cazul se afla pe rolul Inaltei Curti, la un magistrat de Camera Preliminara.Un alt caz celebru, care tergiverseaza pe rolul instantelor de aproape 4 ani, in faza de Camera Preliminara, este cel cazul denumit de presa "Mediafax," in care a fost trimis in judecata afaceristul Adrian Sarbu . In acest caz, dosarul a fost instrumentat de Parchetul General.