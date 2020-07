Numita in Consiliul Legislativ, judecatorul Mariana Mot se pensioneaza din magistratura. Fostul secretar de stat din timpul lui Toader va cumula pensia si salariul

Cine este Mariana Mot

Solicitarea Marianei Mot urmeaza sa fie luata in discutie in sedinta de joi a Sectiei pentru judecatori a CSM Asa ca dupa depunerea juramantului pentru fucntia din Consiliul Legislativ, Mot va fi in situatia in care va cumula pensia de magistrat cu salariul.Mariana Mot, judecator la Curtea de Apel Craiova, a fost adusa in minister in ianuarie 2017, inainte de adoptarea OUG 13/2017, de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache . Ea a ramas in functie pe tot mandatul ministerial al lui Tudorel Toader Mariana Mot este mama fostului deputat PSD Emil Mot, actual primar al orasului Slatina. Emil Mot a ajuns deputat PSD in 2012, gratie baronului PSD Olt, Paul Stanescu , in prezent vicepremier.Pe de alta parte, mass-media a dezvaluit ca Mariana Mot ar fi nasa lui Judecator, unul dintre baietii interlopului Bercea Mondialu In mai 2019, Mariana Mot si-a depus candidatura pentru un post de inspector judiciar.