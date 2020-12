O asociatie de procurori cere CSM sa apere independenta Inaltei Curti, dupa ce judecatorii care au pronuntat sentinta in cazul "Ferma Baneasa" au fost jigniti public de avocati

Solicitarea este raportata "la reactiile publice virulente si jignitoare care au fost publicate in spatiul public de mai multi avocati si in mod institutional de catre UNBR, cu privire la condamnarea pronuntata in dosarul 345/64/2016 fata de inculpatul R.R. (), de profesie avocat."Robert Rosu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la infractiunea de abuz in serviciu in dosarul "Ferma Baneasa." Imediata dupa sentinta, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a calificat drept inacceptabila "represiunea de natura penala asupra avocatului pentru consultatiile si sustinerile facute in calitate de reprezentant". Zecid e avocati s-au solidarizat cu avocatul condamnat.In acest context, AMASP face eun apel catre avocati ca, in virtutea rolului pe care il au in sistemul de justitie , sa respecte deontologia profesiei si principiile de functionare ale justitiei si sa isi exprime in mod profesionist opiniile juridice in momentul in care ICCJ va publica argumentele care au stat la baza solutiei de condamnare."Intelegand ca solutia pronuntata in dosarul indicat anterior a starnit o puternica reactie emotionala acest fapt nu poate conduce la aducerea de injurii completului de judecata si nici la dezbaterea unei hotarari definitive dincolo de principiile legale si de obligatiile de rezerva si deontologice ale reprezentantilor profesiilor juridice.Opiniile privind temeinicia unei hotarari judecatoresti pot fi expuse de profesionistii in drept, in mod rezonabil, doar in momentul in care exista motivarea solutiei, in mod civilizat, cu respectarea autoritatii de lucru judecat si prin comentarii care tin de latura stiintifica a dreptului.Nimic nu impiedica analiza acestei decizii intr-o lucrare stiintifica in momentul in care se va putea citi motivarea instantei insa din punct de vedere legal, contestarea vinovatiei sau nevinovatiei unui inculpat, ulterior pronuntarii unei solutii definitive, poate fi facuta doar in caile extraordinare de atac ," arata asociatia de procurori.Conform sursei citate, nicio nemultumire sau neintelegere sau dezacord cu privire la o decizie pronuntata de instanta suprema nu ar trebui sa fie exprimata prin forme de santaj privind refuzul de a acorda asistenta juridica, prin solicitarea unui standard dublu de evaluare a probelor in functie de calitatea inculpatului sau prin calificarea judecatorilor ca fiind lipsiti de inteligenta sau impartialitate sau avand alte interese decat aflarea adevarului in cauza."AMASP considera ca astfel de situatii, nascute uneori din neintelegerea rationamentelor care au stat la baza hotararii de condamnare sau achitare, ar putea fi evitate pe viitor prin modificarea modului in care se pronunta si se redacteaza hotararile judecatoresti.Posibilitatea pronuntarii solutiei in momentul in care este redactata si motivarea pe care aceasta se intemeiaza ar fi un beneficiu pentru toti participantii la procesul penal si pentru societate in general, fiind important ca la momentul transarii litigiului toate partile sa cunoasca argumentele de fapt si motivarea in drept," conchid procurorii.