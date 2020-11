O asociatie de procurori cere o lege prin care interceptarile obtinute in baza mandatelor de siguranta nationala sa poata fi folosite in anchete

AMASP arata ca prin decizia nr. 55/2020 Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca utilizarea in procesul penal a inregistrarilor efectuate ca urmare a punerii in executare a mandatelor de siguranta nationala naste probleme de neconstitutionalitate deoarece aceste masuri nu pot fi contestate de catre persoanele interesate.Anterior, Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca exista probleme de constitutionalitate in ceea ce priveste mandatele de supraveghere tehnica si obtinerea datelor financiare atunci cand acestea se intampla sa vizeze si persoane care nu au calitatea de parte in procesul penal, intrucat nu pot contesta masurile."Efectul direct si imediat al acestei decizii a fost imposibilitatea utilizarii interceptarilor efectuate in baza mandatelor de siguranta nationala, in ciuda faptului ca acestea sunt intotdeauna autorizate de un judecator din cadrul ICCJ si ca adesea s-au dovedit indispensabile solutionarii cauzelor penale," explica AMASP, intr-un comunicat de presa Asociatia arata ca a inaintat Ministerului Justitiei mai multe propuneri de lege ferenda avand ca scop punerea in acord a dispozitiilor procesual penale cu deciziile Curtii Constitutionale, subliniind urgenta si necesitatea acestor modificari."Cu toate ca avea la dispozitie propunerile de lege ferenda transmise de AMASP si personal cu studii juridice care putea sa evalueze eventualele probleme de drept procesual penal, ministrul Catalin Predoiu a ales sa initieze un proiect de modificare legislativa care viza in mod gresit legea nr. 51/1990 si nu Codul de procedura penala," precizeaza AMASP.Conform sursei citate, ministrul justitiei ar fi ales sa ignore cu desavarsire propunerile formulate de AMASP, transmitand in august 2020 un raspuns oficial in care, practic, sustine ca modificarile nu sunt necesare, statuand contra-factual ca "fiind vorba de o decizie interpretative () nu se impune o interventie legislativa asupra Codului de procedura penala"."De la momentul pronuntarii deciziei Curtii Constitutionale, din mai multe dosare penale aflate pe rolul instantelor au fost excluse toate inregistrarile efectuate in baza mandatelor de siguranta nationala, acest aspect ducand, in anumite cauze, la imposibilitatea tragerii la raspundere penala a persoanelor care au comis infractiuni si dispunerea solutiilor de achitare doar datorita lipsei de procedura pentru mentinerea inregistrarilor," atrag atentia procurorii.AMASP solicita grupurilor parlamentare sa analizeze propunerile de lege ferenda intocmite de asociatie si sa initieze o propunere legislativa de modificare punctuala a dispozitiilor Codului de procedura penala."Pentru a facilita acest demers AMASP va transmite fiecarui grup parlamentar propunerea de lege ferenda si isi exprima disponibilitatea de a purta un dialog profesional constructiv in vederea identificarii celei mai bune solutii legislative si procedurale," conchide asociatia de procurori.