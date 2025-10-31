Magistratul Dragos Calin, copresedinte al Forumului Judecatorilor din Romania (FJR), explica pentru Ziare.com care ar putea fi efectele unei decizii favorabile la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in cazul sesizarii facute in premiera marti de Tribunalul Olt.

Precizarile vin dupa ce FJR a solicitat sesizarea CJUE. Practic, instanta europeana trebuie sa se pronunte in privinta statutului pe care il au recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV): Sunt obligatorii pentru Romania? Si ce se intampla cu Legile Justitiei, criticate dur de Comisia Europeana?

Dragos Calin este judecator la Curtea de Apel Bucuresti. Potrivit acestuia, procedura la CJUE poate dura cateva luni. De exemplu, in cazul Poloniei, Curtea nu a dat inca o decizie definitiva.

"Dar masurile provizorii, cum ar fi suspendarea aplicarii legilor, s-au luat foarte rapid in Polonia, in doua saptamani de la data inregistrarii cererilor pe rolul CJUE", explica Dragos Calin.

Cazul Poloniei

In cazul Poloniei, unde a avut loc o epurare a magistratilor de la Curtea Suprema prin pensionare fortata, CJUE a decis suspendarea dispozitiilor privind reducerea varstei de pensionare.

Era vorba de o modificare a Legii Curtii Supreme, dintr-un pachet legislativ mai larg privind legile justitiei. Autoritatile de la Varsovia au fost obligate sa-i reprimeasca pe judecatori in functii.

"In acest moment, exista trei cereri de decizie preliminara trimise de instantele poloneze, independenta instantelor nationale fiind in special esentiala pentru buna functionare a sistemului de cooperare judiciara constituit de mecanismul trimiterii preliminare prevazut la art.267 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) ", explica judecatorul.

Ce se intampla cu Legile Justitiei de la noi

In mod similar cu cazul Poloniei, spune Dragos Calin, daca, in cazul Romaniei, astfel de masuri ar viza sesizarea formulata de Tribunalul Olt, "practic s-ar putea suspenda aplicarea dispozitiilor din Legile Justitiei, amplu criticate de ultimul raport MCV dat publicitatii de Comisia Europeana".

"Castig de cauza ar avea statul de drept din Romania, in special independenta magistratilor. In Polonia au fost adoptate imediat masurile solicitate de CJUE. Probabil aceeasi situatie va fi incidenta si in Romania", este optimist judecatorul.

Dragos Calin arata ca interpretarea MCV si a rapoartelor sale in sensul obligativitatii, stabilita printr-o hotarare a CJUE, nu va mai oferi nicio portita pentru nerespectarea lor de orice guvern/orice legislativ aflat in functie, independent de orientarea sa politica.

"Demersul nostru nu vizeaza contracararea rapoartelor Comisiei Europene, dimpotriva, respectarea garantiilor de independenta conferite instantelor judecatoresti, magistratilor, sedimentate in principiile Consiliului Europei, preluate si de CJUE, fiind esentiala pentru existenta unui stat de drept.

CJUE se va pronunta asupra intrebarilor cu care a fost sesizata, pe care le va putea reformula, in raport de obiectul cauzei si de necesitatea instantei de trimitere din Romania in solutionarea cauzei.

Prin ricoseu, insa, interpretarea MCV si a rapoartelor sale in sensul obligativitatii va determina reconsiderarea tuturor modificarilor aduse Legilor Justitiei, criticate de Comisia Europeana", ne-a declarat judecatorul.

Ce inseamna "procedura accelerata"

Tribunalul Olt a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare "in procedura accelerata". Ce inseamna aceasta procedura?

Potrivit lui Dragos Calin, din pricina numarului foarte mare de trimiteri preliminare si a necesitatii solutionarii mai rapide a unora dintre acestea, a fost necesara introducerea procedurii accelerate si, mai recent, a procedurii preliminare de urgenta (pentru trimiterile preliminare referitoare la spatiul de libertate, securitate si justitie), potrivit art. 23a din Statutul Curtii de Justitie, ce pot fi urmate doar la cererea instantei de trimitere ori din oficiu, nu si la cererea partilor.

Procedura accelerata este reglementata de art. 105-106 din Regulamentul de procedura al Curtii, fiind aplicabila de la 1 iulie 2000.

La cererea instantei de trimitere ori, in mod exceptional, din oficiu, atunci cand natura cauzei impune examinarea acesteia in termen scurt, presedintele Curtii poate, ulterior ascultarii judecatorului raportor si a avocatului general, sa dispuna judecarea trimiterii preliminare in procedura accelerata, stabilind imediat data sedintei, care se comunica persoanelor interesate odata cu notificarea cererii de decizie preliminara.

"Exigentele statului de drept nu pot fi conditionate"

Intr-un termen stabilit de presedinte, ce nu poate fi mai mic de 15 zile, persoanele interesate pot depune memorii sau observatii scrise, iar Curtea se pronunta dupa ascultarea avocatului general, explica magistratul.

"In cauza de la Tribunalul Olt, urgenta este justificata prin natura cauzei, care necesita luarea unei decizii imediate, exigentele statului de drept neputand fi conditionate de termene indelungate, in care se pot produce prejudicii ireparabile", a concluzionat Dragos Calin.

