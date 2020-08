Obsesiile unui programator IT din Cluj, condamnat pentru hartuirea colegei de serviciu: "Iesi pe balcon sa iti cant o serenada pentru corason"

De frica, fata s-a mutat in apartamentul parintilor.

Iata cateva:

Aplicatiile informatice

"Imi dau seama ca sunt obsedat fiindca asta fac"

Temerea

Folosirea aplicatiei, agravanta

S-a dus din proprie initiativa la psiholog

"A stat intr-o constanta stare de stress"

Barbatul trebuie sa-i plateasca femeii daune morale de 10.000 de lei si sa presteze 60 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul uneia dintre urmatoarele institutii: Primaria Municipiului Cluj- Napoca sau Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj, potrivit sentintei definitive date de Curtea de Apel Cluj.Potrivit datelor din dosar, cei doi au fost colegi in perioada martie 2017 - septembrie 2018, fara a fi prieteni. Dupa ce programatorul a schimbat locul de munca, ar fi inceout sa o urmareasca pe fosta sa colega, ii supraveghea locuinta si biroul si chiar a izbutit sa intre pe scara blocului in care aceasta locuia.Tanara insa a refuzat sa se intalneasca cu barbatul, iar acesta ar fi continuat sa o urmareasca, la plecare spre serviciu si seara, la intoarcere de la munca sau din oras, motiv pentru care a inceput sa se deplaseze fie cu taxiul, fie insotita de alte persoane.Una dintre prietenele ei a asistat la un moment dat la o scena in care programatorul IT o astepta in fata blocului si i-ar fi transmis ca: "."Situatia a inceput sa devina critica, in momentul in care barbatul i-a trimis, pe 25 ianuarie 2019, urmatorul mesaj: "". Pe 6 martie 2019, prin intermediul unei societati de curierat, el i-ar fi trimis fostei colege un buchet de flori la domiciliu.Conformdatelor din dosar, in decembrie 2018 - mai 2019, barbatul a efectuat sute de apeluri telefonice catre fosta sa colega si i-a transmis numeroase mesaje scrise cu caracter agasant, care prin frecventa si continut i-au cauzat acesteia din urma o puternica stare de temere.El a imaginat diverse ipoteze si scenarii fanteziste (romantice, de vacanta, de petrecere a timpului liber etc.) in care erau implicati cei doi, pe care i le-a comunicat prin mesaje scrise, alaturi de alte ganduri personale si aspecte din viata lui cotidiana, socio-profesionala si familiala, care nu aveau legatura cu femeia si pe care aceasta nu le intelegea, in conditiile in care contextul relatiilor dintre ei nu le justificau.- 20:17: "Poti bloca toate numerel e de pe care te sun: -)", 20:18: "Te sun mai tarziu ";- 0:32: "Buna X. (), mergem impreuna in paradis (aka Maldives) sau Dubai? Sau imi distrugi viata? Ce varianta e buna, sunt pregatit pentru oricare: ))"; 19:01 "Iesi pe balcon sa iti cant o serenada pentru corason";- 00:10: "Buna, data viitoare te iau pe sus sau de mana", 10:10: "Test."Programatorul IT chiar a folosit aplicatii informatice care-i permiteau sa initieze apeluri cu numere noi de telefon si chiar cu numere din agenda telefonului femeii, pentru a o induce in eroare cu privire la identitatea apelantului si a determina sa raspunda la apel.Dupa ce a depus plangere, ea a fost apelata de pe numarul atribit in agenda telefonica unui agent de politie din cadrul Politiei Municipiului Cluj -Napoca- Sectia 6, care a efectuat primele activitati in dosarul penal. Apelantul s-a prezentat ca fiind " comisarul comisarilor", dar femeia l-a recunoscut dupa voce pe fostul sau coleg si chiar a reusit sa inregistreze intreaga convorbire.In timpul anchetei, barbatul a fost intrebat de ce a apelat-o de pe alte numere de telefon si i-a trimis mesaje scrise in conditiile in care aceasta i-a spus explicit ca nu doreste sa vorbeasca cu el sau sa-l vada, dar a raspuns simplu: "".Dupa ce a analizat intregul dosar, Curtea de Apel Cluj a concluzionat in acest caz ca elementul material al infractiunii de hartuire este realizat de actiunile, din perioada decembrie 2018- mai 2019, imi dau seama ca sunt obsedat fiindca asta fac ale barbatului.Este vorba de efectuarea de apeluri telefonice (sute de apeluri telefonice) si comunicari prin intermediul mijloacelor de transmitere la distanta, care, atat prin frecventa (peste 50 de mesaje), cat si prin continut ("Poti bloca toate numerele de pe care te sun" sau "Dar tu esti constienta ca eu te hartuiesc si tu nu faci nimica?") i-au cauzat femeii o stare de temere.In ceea ce priveste gravitatea infractiunii de hartuire, judecatorii au avut in vedere urmatoarele: activitatea infractionala s-a intins pe o perioada lunga de timp, de cateva luni, iar inculpatul a realizat mai multe dintre modalitatile alternative de comitere prev. de lege, supraveghind atat locuinta, cat si locul de munca al persoanei vatamate."Mai mult, este de luat in calcul imprejurarea ca inculpatul a supravegheat locuinta persoanei vatamate atat in timpul zilei, cat si in timpul noptii, atat din exterior, cat si din casa scarii, unde a reusit sa patrunda la data de 18 februarie 2019, tulburand prin prezenta sa nedorita linistea locatarilor.," explica magistratii.In plus, se poate observa o escaladare a conduitei inculpatului, acesta ajungand sa foloseasca o aplicatie speciala pentru a o apela pe persoana vatamata cu numere pe care aceasta din urma le avea in telefon, imprejurare de natura a-i crea o puternica stare de neliniste, persoana vatamata neputand fi sigura daca este sunata, cu adevarat, de pe numarul indicat pe ecranul telefonului.Pe de alta parte, instanta a constatat ca mesajele transmise persoanei vatamate nu au fost jignitoare sau amenintatoare, ci doar agasante si inadecvate prin raportare la atitudinea refractara si defensiva a persoanei vatamate, de care inculpatul era constient.Intrebat cu privire la motivul savarsirii faptelor, inculpatul a argumentat concis ca ii place de persoana vatamata," se arata in motivarea sentintei definitive.In ultimul rand, judecatorii au mai reitnut ca barbatul a savarsit infractiunile deduse judecatii pe fondul unei stari de fragilitate psihica, din cuprinsul raportului de expertiza medico-legala psihica intocmit in cursul urmaririi penale reiesind ca barbatul prezinta tulburari de personalitate de tip, un tipar de comportament anormal caracterizat prin relatii instabile cu alte persoane, simt instabil al sinelui si emotii instabile.In ceea ce priveste persoana inculpatului, s-a constatat ca acesta este un tanar de 30 de ani, aflat la primul contact cu legea penala, cu studii superioare si angajat ca programator la o societate comerciala."In plus, inculpatul a avut in mod constant o conduita sincera, recunoscand savarsirea infractiunilor si manifestand regret fata de cele intamplate. Acesta a fost sub control judiciar pentru aproape 7 luni, perioada in care a respectat obligatiile aferente masurii preventive si nu a mai contactat persoana vatamata.a," arata instanta.In ce priveste plata daunelor morale, in cuantum de 10.000 de lei, magistratii arata ca femeia a suferit un prejudiciu moral "ca urmare a faptelor savarsite de catre inculpat, constand atat in trauma suferita in mod inevitabil prin restrangerea posibilitatilor de efectuare a activitatilor cotidiene, uzuale, cat si derivand din afectarea vietii sociale, persoana vatamata traind intr-o constanta stare de temere si agitatie.""Persoana vatamata a trait intr-o constata stare de stres, aceasta experimentand sentimente de neliniste, dar si de neputinta, in conditiile in care inculpatul nu doar ca a continuat sa o sune ulterior sesizarii organelor judiciare si aducerii la cunostinta a acuzatiei, ci a ajuns ca, in aparenta, folosind o aplicatie, sa o contacteze de pe numarul de telefon atribuit organului de cercetare penala," concluzioneaza instanta.