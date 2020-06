Ramona Ursu: Ipocrizia magistratilor si pensiile de serviciu

Ziare.

E uluitor sa vezi atata ipocrizie si nerusinare din partea unor magistrati, pe care, apropo, nu i-am vazut sa mai fie deranjati prea tare de Sectia Speciala, de reglarea legilor justitiei si a codurile penale. Gata, s-au terminat subiectele astea pentru ei, totul e numai despre bani. Magistratii, asa cum am mai scris, trebuie sa fie platiti bine. Si sunt foarte bine platiti. In baza acestor lefuri mari, primesc si pensii mari, ceea ce e normal.Pensiile de serviciu, insa, cel putin la valoarea lor de acum, sunt sfidatoare fata de toti oamenii care muncesc cinstit in Romania. Pensiile speciale au fost o spaga data de politicieni, pentru ca magistratii sa nu ridice capul. Si, doar cu extrem de putine exceptii, magistratii nu-l ridica, daca tot aminteam mai devreme de Sectia Speciala. Sau de felul in care functioneaza Inspectia Judiciara, o institutie folosita drept bata de politicieni, pentru a-i "linisti" pe acei extrem de putini magistrati care se mai pun contra sistemului. Lasand, insa, exceptiile deoparte, vorbim despre o categorie profesionala care s-a asezat singura in genunchi in fata politicienilor, pentru bani si pentru alte avantaje, si care de acolo, din genunchi, ne cere raspicat sa o respectam si sa o platim, cu forta, regeste. Renate Weber a explicat de ce ea, ca Avocat al Poporului, a atacat la CCR impozitarea pensiilor de serviciu. Doamna Weber vorbeste despre "o dubla impozitare", despre "discriminare" si despre incalcarea a doua articole din Constitutie. Adica, Avocatul Poporului (o institutie care si-a dovedit in repetate ori ticalosia si goana dupa bani si putere, tinand capul plecat in fata unor politruci) ar vrea ca noi sa intelegem ca aceste pensii de serviciu, orice ar fi pe lumea asta de aici inainte, trebuie platite.Si daca avem pandemie, si daca murim si ne imbolnavim pe capete, si daca se prabuseste economia, si daca raman sute de mii de oameni fara serviciu, si daca se destrama tara asta si orice nenorocire ni s-ar mai putea intampla, noi trebuie sa le platim magistratilor pensiile de serviciu, asa cum sunt ele stabilite acum. Iar in conditiile astea, tot noi ii discriminam pe magistrati pentru ca ei au pensii de serviciu (pe langa cele normale), iar noi, restul, cei care le platim lor aceste pensii de serviciu, nu avem. Incredibil! Cat tupeu inimaginabil pe aceasta doamna Renate Weber!La CCR, stim, decizia o vor lua judecatorii care sunt beneficiari ai pensiilor speciale. Valer Dorneanu , de exemplu, a ridicat, anul trecut, de la stat, asa: salariul de presedinte al Curtii Constitutionale - 289.159 lei/an, o pensie speciala de 322.220 de lei si inca o pensie speciala, pentru ca a fost si parlamentar, de 74.424 de lei. Vreo 150 de mii de euro anual, adica. Ar fi discriminat, nu, Dorneanu, daca pensiile de serviciu ar fi reduse? Apoi, sa nu uitam ca judecatorii CCR, care beneficiaza de pensii speciale , trebuie sa decida cu privire in aceasta chestiune ridicata de Avocatul Poporului. Asta nu i se mai pare nimic anormal si discriminatoriu doamnei Renate Weber?Discriminati... Magistratii sunt discriminati, in tara asta care abia isi mai trage sufletul carand in spate un sistemul public ticsit de clanuri, de neamuri, de hoti, de prosti si de hapsani.PS: Curtea Constitutionala si Avocatul Poporului sunt doua institutii care trebuie reformare urgent. Sau trebuie sa dispara urgent.