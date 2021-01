Povestea santajului care a schimbat regulile pe retelele sociale in Romania: "Vei fi admirata de colegi si de multi barbati"

Santajul

Dupa ce apare motivarea hotararii, aceasta se va publica in Monitorul Oficial si va deveni obligatorie pentru toate instantele judecatoresti din Romania. Instanta suprema a fost sesizata de Curtea de Apel Brasov in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Este vorba de un dosar in care un barbat a fost condamnat in prima instanta , de Judecatoria Brasov, la 3 ani si 8 luni inchisoare pentru santaj, fals informatic si violarea vietii private, dupa ce a deschis un cont fals pe o retea de socializare si pe un site pentru adulti, unde a postat fotografii si filmulete compromitatoare cu aceasta.Mihai D. trebuie sa-i plateasca fostei sale iubite suma de 100.000 de lei cu titlu de daune morale, potrivit sentintei. In prezent, cazul este pe rolul Curtii de Apel Brasov. Judecata procesului a fost supendata, pe 2 septembrie 2020, pana cand Inalta Curte se pronunta pe dezlegarea problemei de drept.Potrivit actului de acuzare, in decembrie 2018, barbatul respectiv si-a amenintat fosta iubita ca, daca nu va relua relatia cu el, va da publicitatii pe internet mai multe fotografii care o infatisau dezbracata si filmulete in care cei doi apareau intretinand relatii sexuale."Fotografiile si filmuletele au fost facute pentru noi, cu acordul meu, dar fara a avea permisiunea de a le divulga in alta parte," a explicat tanara, in timpul anchetei.Potrivit acesteia, barbatul i-a solicitat repetat sa aiba relatii sexuale cu ei, chiar daca nu mai erau prieteni si i-ar fi spus explicit "ca vrea sa se culce cu el cat are el chef, pana i se naste copilul, ca daca nu, va folosi fotografiile si filmuletele impotriva ei."Ulterior, barbatul a creat pe un site de adulti un profil cu numele femeii, unde a postat fotografii cu ea dezbracata si un filmulet in care fosta iubita intretine relatii sexuale cu el, precum si un profil fals pe Facebook cu numele persoanei vatamate, de pe care a trimis altei persoane fotografii cu femeia dezbracata."Era singurul care detinea acele fotografii,"explica victima.Ea a mai declarat ca a inceput sa primeasca cereri de prietenie de la diversi barbati care o intrebau "cat costa o noapte", scriindu-i pe "messenger", daca vrea sa faca videochat, ba chiar unul dintre ei i-a aratat o conversatie pe care ar fi avut-o cu profilul sau fals de pe site-ul erotic in care era vorba de sex in trei.Pe contul de pe site-ul pentru adulti era pus link-ul catre contul sau de Facebook.Potrivit sentintei Judecatoriei Brasov, in timpul procesului barbatul a recunocut doar ca, de gelozie, a postat cateva fotografii si un filmulet cu persoana vatamata pe un site cu filme erotice, dar a negat ca ar fi creat un cont fals pe Facebook."Era deprimat pentru ca se terminase relatia cu aceasta persoana," a fost explicatia acestuia. In plus, o vazuse intr-un mall, cum se plimba cu un alt barbat.Judecatorii au aratat ca barbatul premeditase totul si au prezentat mai multe amenintari adresate fostei iubite: ca o va face "vedeta", ca "ii va scoate figurile din cap", ca "va face o chestie care nu ii sta in caracter" (...) facandu-i o imagine la locul de munca de "il va tine minte", va avea grija sa nu isi mai bata joc de el, ca "va fi admirata de colegi si de multi barbati".Toate aceste amenintari ar fi fost realizate prin darea publicitatii a unor poze sau inregistrari pe care inculpatul la salvase in I-Cloud. "Doar ca acele poze erau salvate de catre mine si intr-un cont de I-Cloud," explica barbatul.Juecatoria Brasov a explicat si care au fost motivele pentru care l-au condmnat pe barbat la 3 ani si 8 luni de inchisoare."In ceea ce priveste imprejurarile si modul de comitere a faptei, inculpatul a actionat pe fondul unui sentiment primitiv de razbunare, simtindu-se, dupa propriile afirmatii, ranit de comportamentul persoanei vatamate care nu a mai vrut sa continue relatia mincinoasa si duplicitara in care era implicat inculpatul.Fara indoiala, acesteale inculpatului nu pot fi primite de instanta de judecata decat in defavoarea acestuia care in paralel avea o alta relatie, cu o doamna ce era insarcinata (si care probabil era si ea mintita) si care, in acest context, erapretinzandu-i persoanei vatamate sa continue relatia cu el, declarand in fata instantei ca " o iubea" pe victima si s-a simtit ranit, toate actiunile inculpatului XXX dovedind un caracter periculos social, gata sa incalce normele penale pentru satisfacerea unor insticte fiziologice primare.Procedand de aceasta maniera inculpatul demonstreaza lipsa de respect fata de valori sociale deosebit de importante cum sunt cele referitoare libertatea psihica a unei persoane, viata privata a acesteia, furandu-i identitatea pentru a crea conturi false pe retele de socializare.Referitor la natura si gravitatea rezultatului produs ori a consecintelor infractiunii, instanta a retinut ca prejudiciul psihic suferit de persoana vatamata, este de natura a agrava caracterul periculos al faptelor savarsite, dat fiind faptul ca inculpatul a urmarit si a reusit, pentru scurt timp, sa creeze public imaginea unei femei dispusa sa isi ofere serviciile sexuale contra cost.Tanara a fost speriata si rusinata de consecintele negative pe care le-ar putea suferi ca urmare a conduitei inculpatului. In ceea ce priveste cuantumul daunelor morale ce vor fi acordate victimei infractiunilor comise de inculpatul XXX, instanta are in vedere faptul ca persoana vatamata a resimtit un puternic sentiment de teama la amenintarile inculpatului, stiind ca acesta detine fotografii si filmulete in care aceasta a fost surprinsa in ipostaze intime, aspect declarat cu ocazia audierii de catre instanta:- "m-am gandit ca va folosi imaginile cu mine dezbracata si ar face fly-ere cu care m-ar face cde ras la serviciu, de exemplu, asa ca am acceptat sa ma vad cu el";- "mesajul respectiv mi-a creat o stare de panica, nu am dormit deloc";- "pentru ca imi era frica de inculpat sa nu faca ceva cu acele poze si, intrucat il cunosteam si stiam ca daca ii promiteam ca ma culc cu el nu mai era asa nervos, imediat se inmuia, am preferat sa ii promit acest lucru pentru a-l determina sa nu faca vreo prostie", " arata instanta.Magistratul citeaza mai multe declaratiile ale unr colegi ai femeii, care au povestit ca aceasta era deprimata in periaoda in care era santajata."Avand in vedere suferinta psihica la care a fost supusa persoana vatamata ca urmare a faptelor inculpatului XXX, rusinea pe care a indurat-o, teama ca isi va pierde locul de munca si ca va fi supusa dispretului public, Judecatoria apreciaza ca suma de 100.000 lei solicitata de partea civila XXX este de natura a conferi un caracter rezonabil despagubirilor in raport cu suferinta pricinuita si, in consecinta va admite actiunea civila formulata de persoana vatamata si va obliga inculpatul XXX la plata sumei de 100.000 lei catre aceasta cu titlu de daune morale," conchide Judecatoria Brasov.Dupa cum aratam, la judecarea apelului, judecatorii de la Curtea de Apel Brasov au decis sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu pronuntarea unei chestiuni de drept: "Daca fapta de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare deschisa publicului (retea care nu solicita dovezi din care sa reiasa folosirea numelui real de catre detinatorul unui cont), furnizand ca nume de utilizator numele unei alte persoane si introducand date reale vizand aceasta persoana (informatii, fotografii, imagini video etc.) realizeaza conditiile de tipicitate ale infractiunii de fals informatic, prevazuta de art. 325 din Codul penal, cu referire la cerintele ca actiunea de introducere a unor date informatice sa fie realizata fara drept si, respectiv, sa aiba ca rezultat date necorespunzatoare adevarului".Curtea de Apel Brasov a motivat sesizarea prin faptul ca in dosare asemanatoare privind savarsirea infractiunii de fals informatic prin creare de conturi false pe retelele de socializare instantele au dat decizii contrare, de la condamnare la achitare sau schimbarea incadrarii juridice.Instanta suprema a decis in acest caz ca este infractiune fapta unei persoane de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare pe numele unei alte persoane, fara acordul acesteia."Fapta de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare deschisa publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane si introducand date personale reale care permit identificarea acesteia, intruneste doua dintre cerintele esentiale ale infractiunii de fals informatic prevazuta in art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa fie realizata fara drept si cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa aiba ca rezultat date necorespunzatoare adevarului", se arata in hotararea Inaltei Curti.