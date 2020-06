Premiera nationala: Primul roman care a castigat in instanta dreptul de a fi scos din carantina institutionalizata

Ziare.

Practic, el a fost cautat acasa, a doua zi de la revenira in Romania, de politie pentru a vedea daca respecta izolarea. Nu a fost gasit la domiciliu, ci la cativa kilometri de aceasta. Asa ca a fost dispusa carantinarea lui la Baia Mare, potrivit vasiledale.ro. Numai ca maramureseanul a actionat in instanta toate institutiile implicate in gestionarea prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2.Magistratii au admis cererea barbatului si au dispus incetarea carantinarii institutionalizate impuse pe 13 iunie.," este minuta instantei, publicata pe 18 iunie.Asta inseamna ca desi decizia nu este definitiva, maramureseanul a putut iesi din carantina.Potrivit vasiledale.ro , este vorba de o persoana din comuna Poienile de Sub Munte care se afla venise din strainatate si se afla pe lista persoanelor izolate la domiciliu."Politistii de la postul de politie Leordina au procedat la verificarea respectarii masurii de izolare la domiciliu si s-au deplasat la locatia declarata. Nu a fost gasit acolo, era doar sotia acestuia in respectiva locatie. Aceasta l-a sunat si i-a transmis ca este cautat si verificat de institutiile abilitate.Persoana a revenit la locatia declarata, iar agentii de politie au intocmit procesul verbal de constatare, iar in conformitate cu procedurile stabilite si prevederile legislatiei in vigoare aceasta a fost introdusa in carantina institutionalizata.", au declarat reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.