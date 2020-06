PressOne: Vechiul CNATDCU lasa mostenire 23 de sesizari de plagiat fara verdict, in cazul unor persoane publice influente

Nume grele

Dintre aceste 71 de verdicte, 49 s-au soldat cu retragerea definitiva a titlurilor de doctor, iar 22 cu mentinerea definitiva a titlurilor. Alte 4 decizii sunt, in prezent, in diverse faze de contestare. O alta sesizare dintre cele 100 a fost clasata din motive procedurale.Desi a dat 71 verdicte definitive - unele de retragere a titlurilor, unele de mentinere - nu a reusit, in niciunul dintre dosare, sa respecte termenul legal de 45 de zile pentru emiterea unor verdicte.O analiza a deciziilor de retragere a titlurilor arata ca acestea au fost pronuntate, cu foarte putine exceptii, abia dupa ce persoana vizata si-a pierdut functia oficiala - astfel s-a intamplat in cazul fostilor ministri Petre Toba Florian Bodog sau Darius Valcov."Bilantul cifrelor indica, la prima vedere, o aparenta eficienta si intransigenta academica," puncteaza PressOne. Dintre aceste 71 de verdicte, 49 s-au soldat cu retragerea definitiva a titlurilor de doctor, iar 22 cu mentinerea definitiva a titlurilor. Alte 4 decizii sunt, in prezent, in diverse faze de contestare. O alta sesizare dintre cele 100 a fost clasata din motive procedurale.Raman 23 de sesizari "in lucru", pentru care Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) - institutia care solutioneaza sesizarile de plagiat in tezele de doctorat - nu s-a pronuntat in cei patru ani de mandat (mai 2016 - iunie 2020).Conform sursei citate, o analiza individuala a sesizarilor releva o realitate care poate fi catalogata cel putin ciudata: in cazul persoanelor care inca ocupa functii publice importante, CNATDCU s-a ferit sa emita verdicte, chiar daca lucrul asta a insemnat tergiversari intinse pe ani de zile si depasirea de zeci de ori a termenelor prevazute de legislatie., prim-adjunct al procurorului general al Romaniei si procuror general interimar, sesizare din mai 2016;, primar al Sectorului 3, sesizare din iunie 2016;, actual europarlamentar, fost premier, sesizare din iulie 2017;, judecator si seful Inspectiei Judiciare, sesizare din septembrie 2018;, chestor de politie si directorul Directiei Generale Anticoruptie din Ministerul de Interne, sesizare din ianuarie 2019;, director al Serviciului de Informatii Externe, sesizare din august 2019.