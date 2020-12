Prima declaratie a presedintelui ales al CSM: "Sectia Speciala, asa cum este organizata astazi, nu este eficienta"

Intrebat de jurnalisti daca mai sustine desfiintarea SIIJ, Mateescu a raspuns: "Astfel cum este organizata astazi, nu este eficienta. Impreuna, in schimb, cu sistemul judiciar, cu partenerii nostri, in crearea unei propuneri corespunzatoare va trebui sa gasim o solutie astfel incat drepturile si libertatile si independenta judecatorului sa fie respectate, insa, in acelasi timp, sa asiguram eficienta sub aspectul tragerii la raspundere penala si a magistratilor care gresesc".Bogdan Mateescu a dat asigurari ca justitia in independenta sa nu se disociaza de ideea de responsabilitate."Este o onoare si o imensa responsabilitate pentru mine, mai ales in conditiile in care ne asteapta un an extraordinar de dificil, in contextul destul de dificil in care ne aflam si in contextul modificarii legilor Justitiei. Vreau sa asigur magistratura ca in CSM va avea in continuare un sprijin. Consiliul se va preocupa si anul viitor pentru apararea in termenii cei mai optimi a independentei sale.In acelasi timp, vreau sa ii asigur pe toti, inclusiv societatea in ansamblul ei, ca justitia in independenta sa nu se disociaza de ideea de responsabilitate si ca va rog pe toti cei care ne urmariti sa veniti cu sprijin si intelegere catre puterea judecatoreasca pentru ca ea reprezinta ultimul bastion si cel mai important al respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale dumneavoastra", a declarat Bogdan Mateescu, dupa sedinta plenului CSM.Judecatorul Bogdan Mateescu a fost ales, joi, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii cu 13 voturi "pentru", "trei "impotriva" si doua voturi nule.Potrivit Constitutiei si Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit.