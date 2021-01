Primarul PNL al orasului Bragadiru, condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare. Sentinta este definitiva

Vasile Cimpoeru este primar in Bragadiru din 2008 si a fost ales in 2020 pe listele PNL. Edilul a fost gasit vinovat pentru instigare la fals material in inscrisuri oficiale si doua infractiuni de complicitate la fals intelectual, fapte facute in perioada 2015-2017. Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti si este definitiva.In acelasi dosar, instanta a mai decis condamnarea altor doua persoane: Ion Stanciu- 2 ani cu suspendare si Adrian Sorin Magureanu- 4 ani de inchisoare.Decizia Curtii de Apel Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor. In faza de fond a procesului, Vasile Cimpoeru fusese condamnat la 2 ani si 4 luni inchisoare cu suspendare.