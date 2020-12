Problemele care trebuie reglementate urgent de noul Parlament, pana la 31 decembrie, pentru ca Justitia sa nu intre in colaps

Situatia admiterii in magistratura

Situatia completurilor de apel

Cele doua asociatii atrag atentia ca in cazul completurilor de apel, daca problema nu se remediaza, in conditiile in care nu functioneaza in acest moment un Guvern al Romaniei care sa poata adopta o ordonanta de urgenta, "singura solutie pentru a evita intrarea in colaps a sistemului judiciar este o lege care sa intre in vigoare anterior datei de 31 decembrie 2020."Practic, magistratii solicita doua lucruri.Inscrierea pe ordinea de zi a celei mai apropiate sedinte a Senatului a Proiectului de Lege privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si la concursul de admitere in magistratura, inregistrat la Camera Deputatilor ca PL-x nr. 567/2020, pentru a se putea organiza cat mai urgent examenele de admitere in magistratura.De asemenea, este necesara modificarea perioadei de aplicare a Legii pentru anii 2021-2022, pentru a asigura suficient timp pentru dezbaterea in Parlament a proiectului de modificare a Legii nr.303/2004."In sustinerea acestei solicitari, va aducem la cunostinta faptul ca, prin Decizia nr. 121 din 10 martie 2020, Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca dispozitiile art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, astfel incat examenul de admitere in magistratura nu mai poate fi organizat pana nu este reglementat printr-o lege," arata cele doua asociatii.In acest context, anul 2020 este primul an de dupa 1989 in care nu s-au mai organizat concursuri de admitere in magistratura, intrucat lipseste cadrul legislativ necesar organizarii acestora. Proiectul de lege este in Parlament din septembrie 2020."In prezent, la nivelul judecatoriilor din Romania sunt vacante un numar de 309 de posturi de judecator dintr-un total de 2320 de locuri conform listelor de locuri vacante publicate la 01.12.2020 pe site-ul CSM (13%), insa situatia reala este si mai grava, intrucat in aceste liste nu este inclus numarul de posturi care figureaza in schema ca ocupate, dar in realitate sunt neocupate, judecatorii respectivi fiind in concedii pentru cresterea copiilor, delegati la instantele superioare, detasati la diverse institutii sau suspendati temporar din functie.Raportat la aceste date, in concret, situatia posturilor efectiv neocupate la nivelul judecatoriilor se apropie de 20%, aspect care afecteaza desfasurarea activitatii magistratilor si care poate avea consecinte asupra calitatii actului de justitie ," arata sursa citata.Magistratii mai soliicta un demers de o urgenta deosebita cel putin pentru amanarea intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori, la 01 ianuarie 2021.Conform sursei citate, aaplicarea dispozitiilor privind judecarea apelurilor in completuri formate din 3 judecatori, impune un numar mai mare de judecatori la nivelul instantelor superioare."Va solicitam sa aveti in vedere faptul ca intrarea in vigoare a acestor dispozitii la 1ianuarie 2021 este de natura sa puna in dificultate functionarea sistemului judiciar in ansamblu, sa afecteze functionarea normala a instantelor judecatoresti si sa conduca la prelungirea duratei proceselor, cu consecinte grave asupra respectarii principiului judecarii cauzelor intr-un termen rezonabil, asa cum a constatat si Comisia de la Venetia," sustin magistratii.