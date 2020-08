Procesele de la CJUE privind justitia din Romania, in linie dreapta. Au fost fixate pledoariile in cazul deciziilor CCR care au anulat mai multe sentinte definitive si concluziile pe desfiintarea Sectiei Speciale

Sursa: CJUE

Concluziile avocatului general

Rolul avocatului general

" este una dintre intrebarile-cheie la care trebuie sa raspunda CJUE.Sesizari in acest caz au fost trimise de Inalta Curte in mai multe dosare de mare coruptie, cum ar fi "Gala Bute"- Elena Udrea , "Turceni -Rovinari"- Victor Ponta , cel al fostului ministru al Finantelor, Darius Valcov sau al fostului ministru al Economiei, Contantin Nita.De exemplu, in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, una din intrebarile la care trebuie sa raspunda judecatorii europeni este: "Detaliile despre stabilirea termenului pe 8 septembrie apar pe portalul CJUE. Potrivit portalului CJUE, instanta europeana a fixat pe 23 septembrie data la care avocatul general Michal Bobek isi va face publice concluziile in cazul primelor sase procese care privesc mai multe modificari aduse legilor justitiei din Romania de coalitia PSD ALDE , printre care si cele privind infiintarea Sectiei Speciale. Avocatul general Michal Bobek trebuia sa-si anunte concluziile pe 31 martie, dar cazul a fost amanat din cauza pandemiei.In acest caz, instanta europeana trebuie sa dea mai multe decizii importante pentru Justitia din Romania privind: natura juridica a Mecanismului de cooperare si de verificare ( MCV ) instituit de Comisia Europeana, infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), dar si caracterul mai multor ordonante de urgenta promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader - cum ar fi cea prin care a fost mentinut in functie seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru.Potrivit procedurii, dupa ce avocatul general isi anunta concluziile, CJUE va ramane in pronuntare, iar dupa aproximativ o luna ar putea da o decizie in acest caz.Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro.Cauzele aflate pe rolul Curtii beneficiaza de doua contributii impartiale, independente una fata de cealalta: cea a judecatorului-raportor, care ghideaza Curtea de-a lungul fazelor procedurale ale cauzei si redacteaza proiectul de hotarare, si cea a avocatului-general, care ofera intregii Curtii (inclusiv judecatorului-raportor) o analiza legala detaliata a problemelor cu care Curtea a fost sesizata, urmata de o solutie motivata, de care Curtea nu este insa tinuta.In concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, avocatul general stabileste in detaliu cadrul de fapt si de drept al cauzei, examineaza toate sustinerile participantilor la procedura, eventual abordeaza probleme care nu au fost ridicate, dar care i se par importante in cauza si procedeaza la o cercetare proprie a normelor nationale in discutie, care poate include articole si lucrari de specialitate.