Procuroarea Oana Haineala si fostul sef DIICOT, Felix Banila, admisi la Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru

Sursa: Inspectia Judiciara

La sfarsitul lunii ianuarie, Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru, a declansat un concurs in vederea ocuparii mai multor posturi. Este vorba despre 15 posturi vacante de inspectori judiciari, din care 6 posturi la Directia de inspectie pentru judecatori si 9 la Directia de inspectie pentru procurori. S-au inscrismai multi procurori.Lista cu cei admisi a fost postata joi seara pe site-ul Inspectiei Judiciare. Nicoleta Ioana Constantin- la Directia de inspectie pentru judecatori si alti patru magistrati la Directia de inspectie pentru procurori: Adriana -Claudia Pampu Romanescu, Adrian Stefan Majeri, Oana Schmidt Haineala si Felix Banila. procuror la Parchetul Tribunalului Bacau, fost sef al DIICOT . Magistratul si-a dat demisia de onoare de la conducerea DIICOT, in octombrie 2019, dupa ce presedintele Klaus Iohannis ii ceruse sa plece din fruntea structurii de parchet, pe fondul gestionarii anchetei din Caracal.- procuror la DIICOT - Structura Centrala. Magistratul a fost secretar de stat in perioada mandatului lui Florin Iordache la sefia Ministerului Justitiei si sefa Corpului de Control al Ministerului Justitiei, in mandatul lui Tudorel Toader . Anterior a fost membru CSM si chiar a condus aceasta institutie timp de un an.Haineala a mai candidat in acest an fara succes pentru functia de adjunct al procurorului sef al DIICOT.