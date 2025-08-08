Filmul zilei la CSM: Cum s-au prezentat procurorii care vor sefia parchetelor. Inchizitoriu despre Caracal, Tandarei, rude si fostii sefi

Cei trei procurori propusi de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pentru numirea la sefia Parchetului General, DNA si DIICOT au fost audiati, marti, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Este vorba despre Gabriela Scutea - pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Crin Nicu Bologa - pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si Giorgiana Elena Hosu - pentru functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Ziare.com a prezentat in format LIVE TEXT cele mai importante declaratii. Iata care sunt acestea:

16:23 - Audierile celor trei candidati la sefia marilor parchete s-au finalizat. Urmeaza ca Sectia pentru procurori din CSM sa anunte rezultatele. Reamintim ca, potrivit procedurii, CSM acorda un aviz consultativ. Dupa obtinerea acestuia, ministrul Justitiei urmeaza sa inainteze propunerile presedintelui Klaus Iohannis in vederea numirii noilor sefi ai PG, DNA si DIICOT pentru un mandat de 3 ani.

16:05 - Georgiana Hosu a raspuns mai multor intrebari puse de membrii CSM, care vizau dosarul Tandarei sau dezvaluirile facute de mass-media, care priveau afacerile mamei sale sau dosarul sotului sau, judecat pentru fapte de coruptie.

Cazul Tandarei, ce masuri ati luat cu acest dosar?

Cazul Tandarei a fost finalizat prima oara in 2010. In 2011 a fost restituit. In 2012 a fost din nou inaintat instantei. Din 2012 pana in 2019 a stat pe rolul aceleiasi instante. Nu ma aflu in postura si nu-mi permit sa discut o hotarare definitiva a instantei. Trebuie sa spun ca pana la pronuntarea hotararii faptele erau prescrise. Este bine de cantarit rolul activ al procurorului de sedinta. Ni s-a comunicat motivarea, o sa analizam in sedinta si vom lua masuri.

Este motivata pe "fapta nu exista"?

Nu pot comenta o decizie definitiva... Nu cred ca dosarul Tandarei este un caz/scandal public.

Cateva ONG-uri au cerut demisia procurorului DIICOT

Repet, dosarul a stat pe rolul instantei din 2012 pana in 2019. Faptele erau prescrise inaintea pronuntarii.

La riscurile criminalitatii organizate ati notat defrisarea ilegala. Este o forma noua?

Este un domeniu de nisa, nu avem rezultate notabile in cadrul structurilor specializate si al Ministerului Public. Fenomenul exista.

In ultima vreme au aparut aricole in presa referitoare la membri ai familiei dumneavoastra, cum va raportati la acestea?

Multumesc pentru intrebare.

(Europa Libera a scris in aceasta saptamana ca, la 80 de ani, mama Giorgianei Hosu, a fost pana anul trecut actionara in firma coordonata de sotul si fiul vitreg al acesteia. Cinci ani, pensionara Suzana Rinu a fost partenera de afaceri cu o firma din Liechtenstein. Dan Hosu, sotul procuroarei Giorgiana Hosu, este judecat pentru fapte de coruptie, dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.) - Mama Giorgianei Hosu, sefa antimafia, asociata cu o firma offshore si afaceri din asigurari

Este o intrebare necesara!

Cred ca este o intrebare legitima. Nu este deontologic acum sa raspund, este o procedura judiciara in curs. In calitate de procuror, as vrea sa fiti incredintati ca nu as permite niciodata ca un membru al familiei mele sa actioneze altfel decat legal.

In cazul Ayahuasca a existat o comunicare buna intre DIICOT Brasov si DIICOT- Structura Centrala?

Da. Evident. Intotdeauna exista o comunicare buna intre structurile DIICOT.

La intalnirile cu delegatiile straine, comunicarea se face personal sau prin intermediul traducatorilor?

Prin intermediul colegilor mei de la Cooperare Internationala si prin intermediul traducatorilor atunci cand partenerii care vin in sfera DIICOT, ambasadele vin cu interpreti. Daca va referiti la cele scrise in CV-ul meu, pe partea de limbi straine cunoscute, este important mesajul pe care-l percepe partenerul strain, mai putin limba prin care este transmis mesajul.

15:33 - Giorgiana Hosu, candidat la sefia DIICOT, si-a terminat prezentarea. Urmeaza intrebarile membrilor CSM.

Dosarul Caracal. Ce apreciati ca s-a gresit in activitatea de comunicare publica? Ce aveti sa va reprosati?

In dosarul Caracal, colectivul de procurori a lucrat eficient, a administtat tot probatoriul. Rezultatul a fost finalizarea unui dosar in motive de legalitate si sesizarea instantei. Poate nu am explicat destul de clar acele lucruri pe care opinia publica le dorea lamurite.

Am facut fata unei avalanse de informatii din partea avocatilor apararii, informatii pe care nu le puteam combate cu absolut nimic, pentru ca pana la urma furnizam date din ancheta. Trebuia sa marim cumva puterea de a convinge opinia publica ca lucrurile sa se desfasoare temeinic si in dispozitie cu prevederile legale.

Cum?

S-a creat o emotie publica, indreptatita. Poate ca nu am gasit cea mai buna formula de a comunica ce faceam. De a face populatia sa inteleaga... Probabil prin comunicate mai dese am fi putut lamuri mai multe lucruri. Este foarte greu sa combati declaratiile facute "live" de avocati, nici nu este treaba procurorului sa faca asta.

14:56 - Isi incepe prezentarea Giorgiana Hosu, candidat pentru functia de procuror sef DIICOT.

Sursa: CSM

14:32 - Procurorii din CSM au luat o scurta pauza, urmeaza audierea celui de-al treilea candidat, Giorgiana Hosu, care este propusa la sefia DIICOT.

14:31 - Candidat la sefia DNA, procurorul Crin Bologa a raspuns la mai multe intrebari adresate de membrii CSM. La finalul interviului el a aratat ca isi doreste ca, daca va fi numit la sefia DNA, la finalul mandatului sa se poata sa se inchide obiectivul din MCV, privind lupta cu coruptia la nivel inalt: Acesta este obiectivul meu.

"Imi doresc, daca voi fi numit, sa am o colaborare foarte buna cu toti actorii implicati in Justitie, cu ministrul Justitiei, cu Sectia de procurori, care este importanta in recrutarea de personal, cu colegii din celelalte parchete. Am toata disponibilitatea sa fac performanta la aceasta institutie de parchet," spune Bologa.

Potrivit procurorului, in cazul DNA nu este realist un target de 2% achitari din dosarele trimise in judecata, iar acesta ar fi de 10%. Daca o sa ajunga in aceasta functie, Bologa spune ca o sa puna accentul pe exigenta in verificarea probelor si a acuzatiilor.

"Voi incuraja trimiterea in judecata in momentul in care procurorul considera ca are probe pentru trimiterea in judecata," spune acesta.

Responsabilitatatea pentru achitarile primite, sau infirmarea unor solutii, trebuie asumata de procurorii-sefi.

Cum comentati cererea de revocare facuta in cazul fostului sef DNA (Laura Codruta Kovesi- n.red.)?

Cererea de revocare nu a fost motivata de un control pe management. S-a cerut acea revocare doar prin prisma aprecierii ministrului de atunci (Tudorel Toader - n.red.), trebuia facut un control, Inspectia Judiciara... Cred ca in momentul in care soliciti revocarea cuiva, trebuie facuta o analiza de catre specialisti.

Bologa arata ca la mijloc a fost si o manipulare a opiniei publice, prin intermediul mass-media si in folosul unor politicieni care erau vizati de anchetele penale. In plus, in spatiul public au aparut interceptari din interiorul DNA, care au avut ca scop sa arate ca sunt mai multe grupuri in interiorul parchetului.

Cum vedeti DNA?

O structura supla cu centre regionale si birouri teritoriale acolo unde realitatea o cere.

In privinta Serviciului Tehnic?

Inca de acum 10 ani s-a dorit infiintarea unor centre regionale. In ce priveste interceptarile telefonice, se descurca sau au capacitate deloc pentru filaj.

Se discuta despre unirea celor trei structuri tehnice - Politie, DIICOT si DNA, intr-una singura. Ce parere aveti?

Eu nu sunt de acord cu o singura structura. Vor interveni blocaje. Si acum daca vrem sa facem interceptari cu cei de la politie ca are si DIICOT-ul, ca are si structura cealalta de parchet. Pentru a face perfomanta, DNA ar trebui sa aiba Serviciu Tehnic si m-am gandit chiar la centrele regionale.

Scurgerile de informatii din DNA, cum le abordati?

Daca putem sa le identificam cui apartin, dar foarte multe astfel de scurgeri de informatii apartin inculpatilor si avocatilor. Trebuie sa stopam aceste scurgeri si sa fie luate masuri fata de persoanele vinovate. Au fost scurgeri de informatii si din dosarele colegilor. Au fost scurgeri de informatii de la politisti, au fost dosare, de la procurori. Daca se vor identifica, vor fi luate si masuri de preventie a viitoarelor scurgeri.

Crin Bologa a infirmat mai multe alegatii din presa care l-au vizat in ultima perioada. El a negat ca ar fi inchis dosarul afaceristului clujean Arpad Paszkany. "Eu am deschis acest dosar, am oprit prescriptia, cand am plecat, l-am lasat in lucru. Altcineva a inchis acest dosar," explica Bologa.

Procurorul a facut precizari si despre un alt caz, un omor din 1999, din Zalau. "Eu nu eram de serviciu in ziua in care s-a intamplat, eu am intrat in dosar dupa 3-4 ani," explica acesta.

Ce masuri o sa luati fata de un procuror prins ca isi inregistreaza colegii?

Voi dispune revocarea si voi trimite Sectiei pentru aviz. In acelasi timp, sesizarea Inspectiei Judiciare pentru inceperea cercetarii disciplinare.

Ce remedii putem avea fata de un evetual abuz sau exces al procurorului general sau al CSM, in acordarea sau neacordarea unui aviz pentru punerea in miscare a urmaririi penale sau trimiterea in judecata?

Eu nu sunt de acord cu nicio forma de astfel de imunitate. Am observat ca cereri similare trimise in Parlament au fost respinse.

Care ar fi primele schimbari in bine la DNA?

Ocuparea tuturor functiilor de conducere de la nivelul DNA si identificarea unor procurori care sa-si doreasca sa indeplineasca functii de executie. Fara oameni competenti nu se poate face treaba. Asta este cel mai important, prioritatea zero.

Cum asigurati comunicarea cu mass-media?

Am identificat-o si ca vulnerabilitate, si ca obiectiv. Trebuie sa tinem cont de interesul public si protectia persoanelor in parte... Cetateanul trebuie sa vada ca lupta anticoruptie este ferma.

13:26 - Procurorul Crin Bologa si-a incheiat prezentarea, incep intrebarile membrilor CSM.

Prima intrebare a vizat perioada in care a condus DNA Cluj, Bologa a fost sef al DNA Cluj in perioada 2005-2008 si a plecat din aceasta functie intr-un mod intempestiv.

De ce v-ati incetat activitatea la DNA Cluj?

Din doua motive. Primul a fost personal, sotia mea a suferit un accident, aveam doua fete. Trebuia sa le duc zilnic la scoala, faceam naveta. Au mai aparut si probleme profesionale. Am sesizat conducerea DNA de atunci cu mai multe abateri ale unor colegi. A fost trimisa o comisie la Cluj, dar mi-am dat seama ca se doreste altceva.

Am avut o discutie cu procurorul-sef de atunci (Daniel Morar - n.red.). Eu oricum voiam sa plec acasa, dar nu voiam sa fiu acuzat ca vreau sa renunt la lupta anticoruptie. Cand am ajuns la DNA Cluj in 2005, erau zero dosare, zero rechizitorii. In 2006-2007 am ajuns la 16-17 dosare, eu personal am facut 4 dosare.

12:51 - Audierea lui Crin Bologa, candidat pentru functia de procuror-sef DNA, incepe cu o intarziere de aproape o ora. Magistratul incepe cu prezentarea proiectului sau managerial si parcursului sau profesional.

Procurorul a aratat ca una dintre disfunctionalitatile activitatii DNA este faptul ca cetatenii nu mai fac sesizari, dar si ca serviciile secrete nu mai transmit informari cu privire la posibile infractiuni de coruptie. Astfel, la DNA se deschid tot mai putine dosare.

"Exista aparatura de inregistrare a declaratiilor, dar nu sunt camere de anchete," arata Bologa ce vrea sa schimbe la DNA.

Foto: CSM

12:30 - Catalin Predoiu pune ultima intrebare Gabrielei Scutea: Daca dumneavoastra plecati din Ministerul Justitiei, atunci, cu OUG 13, in loc sa ramaneti sa discutati cu colegii de la Directia Elaborare Acte Normative, ordonanta ar fi iesit mai rea?

Gabriela Scutea: Da. Nu numai aceasta, dar si ordonanta pe amnistie si gratiere, in privinta careia nu eram eu responsabila.

Procurorii din CSM au luat o scurta pauza, urmeaza audierea lui Crin Bologa, propus la sefia DNA.

12:16 - Deci de la ora 12:00 trebuia sa inceapa interviul sustinut de Crin Nicu Bologa, se prelungeste intervievarea Gabrielei Scutea. Membrii CSM ii pun mai multe intrebari.

Ce remedii credeti ca putem avea daca procurorul general sau sectia CSM vor aviza punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata a unui magistrat?

Pozitia mea este ca nu trebuie sa ajungem la avizul privind trimiterea in judecata de catre sectii. Ne-am intoarce in timp cand ministrul Justitiei dadea acest aviz. Trebuie sa fim foarte atenti ca avem verificarea de legalititate si temeinicie. Sectia nu este un organ judiciar, starea de fapt o verifica un organ judiciar.

12:06 - Interviul sustinut de Gabriela Scutea cu membrii CSM este unul mult mai incisiv decat cel din fata comisiei MJ conduse de Catalin Predoiu. Unii membri intervin cu intrebari legate de emiterea OUG 13/2017, redactata in perioada in care Gabriela Scutea era secretar de stat la MJ, si semnarea protocolului de colaborare cu SRI din 2009.

OUG 13/2017 din 1 februarie 2017. Am inteles ca a existat o cronologie, potrivit careia ministrul (Florin Iordache - n.red.) a venit cu un draft din Parlament, apoi ati fost numita sa coordonati Directia Elaborare Acte Normative din Ministerul Justitiei. Pe 30 ianuarie vi s-a incetat detasarea. De ce dumneavoastra ati acceptat stiind gravitatea OUG si vointa fostului ministru al Justitiei sa mai ramaneti in continuare (pana pe 30 ianuarie 2017 - n.red.) alaturi de dumnealui si nu ati plecat daca in cateva zile va expira detasarea?

Aveam posibilitatea sa-mi cer concediu, nu facusem nicio zi de concediu in 2016. In momente de criza nu aceasta este abordarea mea. Nu stiu daca gresesc din punct de vedere al cantitatii, faptul ca am ramas alaturi de colegii de la Directia de Elaborare Acte Normative a dus la eliminarea unor prevederi.

Dar ati acceptat ulterior redactarea?

Dumneavoastra aveti in acest moment niste date verificate. Dupa ce am dat declaratia la DNA, eu nu am pastrat inscrisuri. Nu am redactat, am verificat tehnic in asa fel incat sa fim constienti ca nu rezulta aspecte de contrarietate, de necorelare a textelor in raport de alte prevederi ale Codului de Procedura Penala, am reusit sa eliminam cateva aspecte, am reusit sa introducem acel termen (termenul de 10 zile pana la intrarea in vigoare - n.red.). Am ramas in MJ cu credinta ca pot sa fac ceva.

Protocolul de colaborare cu SRI... care a fost contextul in care ati semnat in locul primului adjunct, Tiberiu Nitu?

Cred ca era perioada bilanturilor, iar domnul Nitu era plecat. Cred ca se poate verifica. Eram seful structurii de securitate, eu nu am uzurpat anumite lucruri ale lui Tiberiu Nitu. Eram gestionarul domeniului metodologic privind acste cazuri.

L-ati informat pe Tiberiu Nitu despre semnarea protocolului in numele acestuia?

Nu-mi aduc aminte. Este posibil sa-l fi informat intr-o sedinta de lucru.

Ati zis ca Sectia Speciala trebuie sa functioneze. Credeti ca Sectia pentru procurori din CSM a procedat corect in acest caz?

Este vorba de o decizie de moment. Atat timp cat afectarea legalitatii nu s-a produs este o chestiune de optiune.

Gabriela Scutea spune ca au existat atacuri mediatice la adresa DNA: "Asa atacuri nu am vazut nici 10% la DIICOT".

Procurorul arata ca in acest moment este in crestere numarul de dosare ale persoanelor trimise in judecata pentru conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, iar accentul ar trebui pus pe preventie.

"Comentariile in ce priveste violenta in familie, nu stiu daca se mai poate adauga ceva. Avem suportul directiilor de asistenta sociala, dar infrastructura celor care asigura protectia victimelor nu este apta sa asigure asta", spune Scutea.

11:27 - Incep intrebarile membrilor CSM. Sefa Sectiei pentru procurori din CSM, Tatiana Toader, deschide seria de intrebari pentru Gabriela Scutea.

Spuneti, in cazul combaterii evaziunii fiscale ca este eficienta, dar si ca este o operativitate scazuta in alte cazuri, cum este?

Abordarea diferita a evaziunii fiscale este deoarece la nivelul tarii rezultatele sunt inegale. Nu doar evaziunea fiscala este la punctele slabe, ci si acele anchete de evaziune care sunt complexe, cand este combinata si cu cauze de spalare de bani.

Spuneti ca cererile de revocare din functie ale procurorului general si procurorului- sef DNA facute de minisitrul Justitiei sunt elemente de ghidaj. Dati-ne trei exemple?

Primul se refera la participarea la activitatile unei comisii in cadrul Parlamentului. In contextul deciziei CCR, regula este participarea si poate exceptia neparticiparea.

Gestionarea situatiilor sensibile: modul in care filiala DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti a fost gestionata in timp nu a pus punctul pe "i", poate.

Nu am mers acum in spate, daca a fost ferma si transanta de la inceput. Nu poti fi sefa de parchet si sa nu intuiesti ca se intampla ceva in depasirea cadrului deontologic. Intr-un astfel de cadru, toate cafelele, nuntile si dansul procurorului Negulescu trebuiau sa ajunga la urechile sefului sau. Atat.

Spuneti ca Sectia Speciala are nevoie de mai multi procurori. Ce masuri concrete identificati dumneavoastra prin prisma functiei?

Exclusiv propunerea catre CSM de organizare a unei sesiuni de selectie pentru procurori. Sectia a primit un numar enorm de cauze, cetatenii au trimis sesizari. Pe cetatean il intereseaza solutionarea rapida a plangerilor.

Cum apreciati modificarea legislativa ca punerea in miscare a actiunii penale a unui procuror sa fie autorizata de procurorul general, ce ziceti?

Daca ar fi sa glumesc, ar fi o procedura in plus pentru procurorul general. Dincolo de aceasta, dezbaterea publica este in curs. Sa nu omitem faptul ca va exista si o procedura parlamentara. Punctul meu de vedere este revenirea la situatia anterioara infiintarii SIIJ. Ce decizie va lua Legislativul noi o vom respecta.

In 2018-2019 ati iesit din atitudinea de rezerva, spuneti trei dintre modificari care v-au facut sa faceti asta?

Modificarea Codului Penal referitor la reducerea termenilor de prescriptie, modificarea la Codul de Procedura Penala potrivit careia interceptarile din spatiul public sa nu mai poata fi folosite si pot sa va spun ca am scris destul de mult in ceea ce priveste modificarea din CPP din activitatea judiciara, si unele dintre problemele pe care eu le-am sesizat si le-am trimis la CCR sau prin intermediul CSM se regasesc in motivarea CCR.

In cazul adoptarii OUG 13/2017, ce deosebeste procurorul Gabriela Scutea din anul 2017, de cel din anul 2019?

Daca am fost prezenta in procesul de pregatire a OUG 13, nu inseamna ca am fost prezenta aderand la ceea ce a continut. Am fost alaturi de pozitiile directiei de specialitate din Ministerul Justitiei, subliniind care sunt obiectivele ministerelui si MCV.

Exista o deosebire in modul in care am abordat comunicarea. In cadrul Ministerului Justitiei, indiferent pe ce pozitie m-am situat, am fost intr-o pozitie de conducere, prin urmare cat s-a scris in ordonanta DNA, cu privire la acest dosar, indiferent daca a fost clasat ca urmare a deciziei CCR, reprezinta un adevar judiciar.

Pozitiile mele au fost consecvente, privind pragul la infractiunea de abuz in serviciu de 10.000 de euro. Trebuia sa venim cu niste argumente. Ma consider consecventa in principile mele.

Ce ati invatat din semnarea protocolului cu SRI in 2009?

Este usor de spus ce am invatat. Privind retrospectiv, unele prevederi puteau fi mai bine clarificate. Raman la pozitiile pe care le-am sustinut in aplicarea acestuia. Eu nu mi-am pus problema sa dezvalui catre o institutie diverse date. Daca cineva a facut asta, sa o spuna. De la nivelul la care m-am aflat, am fost surprinsa de aceasta interpretare, ca am creat premisele transmiterii de date catre alte institutii.

10:34 - Incep interviurile. Sefa Sectiei pentru procurori din CSM, Tatiana Toader, spune ca cei trei candidati indeplinesc toate conditiile legale pentru a ocupa functiile, in baza documentelor prezentate si verificate de CSM si a raspunsurilor transmise de CNSAS si CSAT.

Prima care vorbeste este Gabriela Scutea. Procurorul isi prezinta proiectul de management pentru ocuparea functiei de procuror general al Romaniei si CV-ul sau.

Sursa: CSM

"Exista energii in Ministerul Public pentru rezultate de succes", precizeaza Scutea.

"M-am ferit cat se poate de mult de a se lasa se se intrevada suficienta in activitatea mea. Cred ca rezultatele din mandatul doamnei Laura Codruta Kovesi au demonstrat acest lucru," spune aceasta.

Scutea a fost adjuncta Laurei Codruta Kovesi in perioada in care cea din urma era sefa Parchetului General. Scutea arata ca intre timp s-au schimbat multe, cum ar fi infiintarea Sectiei Speciale sau infiintarea unui Serviciu Tehnic.

"Este importanta autoritatea profesionala a procurorului general care va fi numit, inca se mentine acea autoritate profesionala pentru care am muncit alaturi de colegii mei," declara Scutea.

"Trebuie sa muncim si sa facem bine in cadrul legislativ existent," completeaza aceasta.

"Stilul si profilul personal sunt foarte importante pentru reusita planului managerial si pentru coagularea unei echipe pentru indeplinirea obiectivelor Ministerului Public," precizeaza Scutea.

Aceasta prezinta mai multe date statistice ale Ministerului Public: "Operativitatea solutionarii cauzelor a fost afectata in ultimii trei ani. A crescut usor numarul cauzelor solutionate intr-un an de la sesizare."

Ea a atras atentia asupra cauzelor care au ramas nesolutionate in ultimii cinci ani.

Scutea a vorbit despre respectarea recomandarilor MCV.

"Ne regasim intr-o situatie in care pare ca Mecanismul de Cooperare si Verificare va fi aplicat exclusiv Romaniei, se inregistreaza un regres, am fost acolo cand se inregistrau progrese... Acest mecanism pare ca va fi aplicat in viitor numai Romaniei. Imi pare rau sa o spun, este un regres fata de 2016. Este trist pentru un profesionist sa se redeschida mai multe recomandari," spune procurorul.

Gabriela Scutea arata ca Crin Bologa, candidat la sefia DNA, a identificat in proiectul sau si in interviul din fata comisiei ministeriale aceleasi vulnerabilitati in activitatea procurorilor. Ea a laudat experienta acestuia de procuror si activitatea din fruntea Parchetului Salaj: "Suntem compatibili!"

Scutea critica si modul in care unele institutii conexe parchetului intarzie cu unele probe pentru ancheta.

"Nu se poate sa nu existe reactivi la INML (Institutului National de Medicina Legala), sau un sistem informatic sa fie afectat prelungit de niste defectiuni. Cu atat mai trist este sa observam durata exepertizelor criminalistice la INEC (Institutul National de Expertize Criminalistice)," este revoltata Scutea.

Gabriela Scutea a arata ca in prima zi in care este numita in fucntia de procuror general o sa ceara procurorilor din Parchetulul General care sunt cauzele importante finalizate si care sunt cele mai relevante anchete pe care le intrumenteaza: "A doua zi am voi duce la DNA si DIICOT."

"Sunt un profil curajos, integru si care isi asuma deschiderea unor perspective," conchide Scutea.

CSM, aviz consultativ

Potrivit procedurii, CSM acorda un aviz consultativ. Dupa obtinerea acestuia, ministrul Justitiei urmeaza sa inainteze propunerile presedintelui Klaus Iohannis in vederea numirii noilor sefi ai PG, DNA si DIICOT pentru un mandat de 3 ani.

