Proiectul de lege de desfiintare a Sectiei Speciale, pe ordinea de zi de joi a Guvernului

Aviz pozitiv de la Consiliul Legislativ

Proiectul Legii privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie oate fi accesat pe site-ul SGG. Ministrul Justitiei Stelian Ion a anuntat vineri, 2 februrie, dupa ce CSM a adat aviz negativ proiectului de desfiintare a Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ca a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desfiintarea Sectiei, precizand ca avizul este consultativ. "In aceasa dimineata am semnat si am trimis catre Guvernul Romaniei propunerea de poiect legislativ pentru desfiintarea SIIJ", a declarat ministrul. El a adaugat ca desfiintarea acestei sectii inseamna o normalizare, ca este un organ ineficient. Conform ministrului, "scopul acestei sectii a fost acela de a pune presiune pe magistratii onesti, care si-au facut treaba si care au avut un cuvant de spus" cu privire la acele legi ale justitiei din perioada 2017 - 2018. Consiliul Legislativ a avizat pozitiv, marti, 16 februarie, cu observatii si propuneri, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, cunoscuta ca Sectia Speciala.Documentul este semnat de presedintele acestui for, fostul vicepresedinte al Camerei Deputatilor, Florin Iordache , unul dintre creatorii Sectiei Speciale si fost ministru PSD al Justitiei.