Reactie a doua asociatii de magistrati dupa ce CSM a votat impotriva desfiintarii Sectiei Speciale: "Nesocotesc idealurile de onestitate si integritate"

Reactia vine dupa mai multe declaratii facute de membrii CSM in sedinta maraton de joi, in care s-a discutat proiectul legislativ de desfiintare a Sectiei Speciale.Rezultatul votului din CSM, la capatul unei sedinte care a durat aproximativ opt ore: 11 - Aviz negativ, 7 - Aviz favorabil si 1 - Aviz favorabil cu observatii. Avizul CSM este unul consultativ. A fost o sedinta tensionata, in care s-au facut mai multe propuneri si declaratii, inclusiv crearea unor superimunitati in cazul magistratilor. Potrivit unui comunicat al celor doua asociatii , sub umbrela constitutionala de "garant al independentei justitiei", unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au incercat sa induca ideea ca "toti magistratii vor garantii ca nu vor fi supusi unor abuzuri"."Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie: Exponentii votului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii privitor la proiectul de desfiintare a SIIJ nesocotesc idealurile de onestitate si integritate la care a aderat, prin esenta sa, corpul magistratilor din Romania, in ceea ce priveste excluderea oricaror piedici procedurale in desfasurarea proceselor penale," este intitulat comunicatul celor doua asociatii. "Aceste afirmatii sunt dezonorante, mai ales pentru magistratii care au inteles ca situatii izolate si incerte, prezentate in presa drept, nu pot fi generalizate.Cat timp astfel de prevederi nu au fost niciodata solicitate de catre miile de magistrati onesti din Romania drept conditie pentru desfiintarea SIIJ, o astfel de afirmatie risca sa afecteze in spatiul public credibilitatea unui organism reprezentativ, creat tocmai pentru a garanta independenta justitiei," arata sursa citata.In plus, mai arata procurorii si judecatorii, utilizarea trunchiata a unor pasaje din Avizele Comisiei de la Venetia duce in derizoriu orice demers sustinut de vreun magistrat, fie si din pozitia de membru al unui organism pur administrativ.Conform sursei citate, punerea in miscare a actiunii penale fata de un judecator sau procuror doar cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si trimiterea in judecata a judecatorilor si procurorilor incuviintata de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sunt aspecte in mod evident neconstitutionale, pentru ca ar situa magistratii deasupra cetatenilor obisnuiti."Mai mult, daca astfel de modificari ar intra in vigoare, s-ar deschide calea spre crearea de privilegii si pentru alte categorii sociale, cum ar fi parlamentarii."Magistratii reitereazafaptul ca nu se poate sustine sub nicio forma necesitatea implicarii directe, nemijlocite, a unor organe administrative, cu atributii extrajudiciare, de tipul sectiei pentru judecatori/procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in activitatea obisnuita a unui procuror, sub forma incuviintarii trimiterii in judecata a judecatorilor, respectiv a procurorilor cercetati penal."Pentru verificarea legalitatii rechizitoriilor, Codul de procedura penala a prevazut etapa camerei preliminare."De asemenea, incuviintand trimiterile in judecata, ambele sectii ale CSM ar deveni un fel de superiori ierarhici ai procurorilor de caz, ceea ce ar contraveni art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei.Faptul ca, in prezent, sectiile CSM incuviinteaza luarea fata de magistratii cercetati penal a unor masuri procesuale deosebit de intruzive sub aspectul vietii private (perchezitia, retinerea, arestarea preventiva sau arestul la domiciliu) "nu reprezinta un argument valabil, intrucat aceste masuri nu sunt de esenta urmaririi penale, spre deosebire de trimiterea in judecata.""Crearea unui corp de magistrati incoruptibili, onesti si profesionisti exclude acordarea unor astfel de imunitati de care niciun cetatean obisnuit nu seConform art.16 alin. (1) si (2) din Constitutia Romanei,," conchide sursa citata.