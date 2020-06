Recidiva la un an de la liberarea conditionata! De ce a fost pus in libertate criminalul, condamnat la inchisoare pe viata, care a incendiat o fata de 17 ani

Venise si cu toporul, dar l-a lasat dupa pat

"Un simulacru"

A participat activ la programe

Mesajul de adio

Ziare.

com

Decizia definitiva de liberare conditionata a fost data pe 10 mai 2019. El isi incepuse executarea pedepsei pe 27 noiembrie 1993. Executase aproape 26 de ani.In cazul persoanelor condamnate la pedepse pe viata, acestea pot face o cerere de liberare conditionata dupa ce au executat minim 20 de ani si daca indeplinesc mai multe conditii:Barbatul a avut peste aproximativ 10 solicitari de liberare conditionata, dar toate au fost respinse. Tribunalul Mehedinti a admis o cerere facuta de acesta pe 10 mai 2019, dupa ce initial Judecatoria Drobeta Turnu Severin respinsese solicitarea in acest caz.In varsta de 46 de ani, Ion Cristian Turnagiu ar fi avut o relatie de prietenie cu fata de 17 ani. Saptamana trecuta, fata insa a depus o plangere impotriva lui pentru viol si agresiune, iar barbatul ar fi vrut sa se razbune. El a mers vineri seara la locuinta adolescentei, unde aceasta statea alaturi de fratele si bunica sa, a stropit-o cu benzina si i-a dat foc.Fratele victimei a fost cel care a intervenit si a reusit sa stinga focul. El a povestit cum s-a derulat intreaga scena. "Venise si cu toporul, dar l-a lasat dupa pat. Obisnuia sa vina la noi, pentru ca era prieten cu taica-miu. Ar fi avut o relatie cu sora-mea, am vazut mesaje la ea in telefon. Ii spunea ca el a iubit-o si ca l-a facut sa sufere. O mai ameninta pe sora-mea. Ar fi avut o relatie cu ea. S-au cunoscut la Severin si apoi a venit aici, in Dirvari.", povesteste fratele fetei, potrivit Actual Mehedinti. Judecatoria Drobeta Turnu Severin care initial a respins solicitarea de liberare conditionata facuta de Turnagiu preciza ca acesta, desi primise cateva recompense, "."De asemenea, judecatorii au explicat ca acesta a obtinut doar 215 zile castig prin munca, "insa dintr-un total de 7.305 zile pe care le-ar fi putut astfel obtine. "Prin raportare si la natura si gravitatea faptei pentru care a fost condamnat, petentul trebuia sa aduca dovezi temeinice de indreptare," motivau magistratii.Judecatorii i-au fixat lui Turnagiu un nou termen de reiterare a cererii de liberare conditionata, dupa data de 18 noiembrie 2019. Decizia a fost contestata de acesta.Tribunalul Mehedinti a explicat in motivarea deciziei de liberare conditionata ca Turnagiu a executat fractia minima prevazuta de lege, pe timpul executarii pedepsei a fost sanctionat disciplinar, insa aceste sanctiuni au fost ridicate ulterior, a fost recompensat de 7 ori cu ridicarea masurii disciplinare aplicate si de 24 de ori cu suplimentarea drepturilor."In perioada analizata, nu a fost sanctionat disciplinar, a fost recompensat de 8 ori cu suplimentarea drepturilor. A indeplinit recomandarile de participare la programele si activitatile de reintegrare sociala si a participat la activitati lucrative, obtinand 215 zile castig," potrivit Tribunalul Mehedinti."Nu lipsit de relevanta este si faptul ca acest contestator a fost propus pentru liberare conditionata () cu unanimitate de voturi, la a noua analiza, pedeapsa fiind executata in regim deschis.Astfel, instanta de control judiciar apreciaza ca perioada executata a fost suficienta pentru reeducarea condamnatului Turnagiu Ion si ca acesta, prin participarea activa la programele desfasurate in vederea pregatirii graduale pentru liberare si-a format si consolidat o atitudine corecta fata de valorile sociale, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala, functiile de exemplaritate si eliminare temporara ale pedepsei fiind indeplinite in cazul sau," concluziona Tribunalul Mehedinti.Dupa liberarea conditionata, barbatul a ajuns sa lucreze cu ziua si a devenit prieten cu tatal fetei pe care a incendiat-o. Si-a deschis un cont pe Facebook , pe care a postat mai multe fotografii si mesaje ciudate.Saptamana trecuta inregistrase video un ciudat mesaj de adio: "