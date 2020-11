Rusul care si-a falsificat identitatea la intrarea in Romania, spunand ca are legaturi cu accidentul in care a murit fostul presedinte al Poloniei, a primit sentinta definitiva

K.A.S., un cetatean rus, a fost trimis in judecata in anul 2017 pentru fals privind identitatea, participatie improprie la fals intelectual si trecere frauduloasa a frontierei de stat.K.A.S. este acuzat ca in perioada 2013-2014, dupa ce si-a falsificat identitatea, a obtinut mai multe documente romanesti, iar in 27 septembrie 2017 s-a prezentat la punctual de trecere a frontierei Nadlac II, incercand sa intre in Romania sub identitatea de P. Zmuncila, un moldovean mort in Ucraina in anul 2003.Rusul a declarat ca in urma catastrofei aviatice din data de 10 aprilie 2010, in orasul Smolensk, in care au fost implicati presedintele Poloniei si 100 de reprezentanti ai delegatiei guvernamentale poloneze, a facut parte din cadrul Comisiei infiintate sub egida Ministerului Apararii Federatiei Ruse, avand ca scop stabilirea cauzelor accidentului aviatic.Barbatul a mai declarat ca a fost insarcinat cu redactarea unui raport, iar pentru ca din raportul redactat de el rezulta o concluzie diferita fata de varianta oficiala, sustinuta de Federatia Rusa, a fost obligat sa il rescrie, insa a refuzat. Urmare a refuzului sau, sustine K.A.S., viata sa si a familiei sale erau in pericol, astfel incat s-a hotarat sa paraseasca tara, falsificandu-si identitatea si obtinand documente romanesti cu ajutorul autoritatilor din Republica Moldova.Judecatorii romani au constatat, insa, ca rusul este urmarit in Rusia pentru o escrocherie de peste 500.000 de dolari.