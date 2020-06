Se adancesc misterele mortii judecatorului iranian, acuzat de o spaga de 500.000 de euro. Ce declarase Mansouri in fata magistratilor romani

Avocat: "Ii este teama pentru viata sa"

Prima data cand Gholam Reza Mansouri a auzit de ancheta de la Teheran ar fi crezut ca este o greseala si de aceea, imediat cand a auzit ca in mass-media iraniana au zis ca este un fugar, s-a dus la Ambasada din Bucuresti, insa nu s-a putut intoarce in tara sa pentru ca in perioada de pandemie nu exista avion catre Iran.Declaratia a fost facuta in fata judecatorului roman care avea pe masa cererea de extradare facuta de autoritatile iraniene. Curtea de Apel Bucuresti a decis, pe 12 iunie, ca Gholam Reza Mansouri sa fie cercetat sub control judiciar timp de 30 de zile si a respins cererea procurorilor de arestare preventiva.Pe 19 iunie, Gholam Reza Mansouri avea sa moara dupa ce a cazut in gol de la etajul unui hotel din Bucuresti.Ziare.com a analizat motivarea din 12 iunie a Curtii de Apel Bucuresti. Gholam Reza Mansouri a fost reprezentat de un avocat din oficiu. Acesta arata ca judecatorul iranian are o stare precara de sanatate si dupa cum rezulta din inscrisurile medicale de la dosar in cursul noptii de 11 iunie ar fi suferit niste crize convulsive.."In ultimul cuvant, Gholam Reza Mansouri a sustinut ca este nevinovat si a solicitat sa nu fie arestat, ci sa i se permita sa fie liber pentru a putea sa dovedeasca ca este nevinovat, "tinand cont ca este judecator si ca ajunge judecator un om demn si curat.""Mai arata ca 30 de ani a fost judecator in Iran, ca si-a facut datoria cum trebuie si ca de aproximativ 1 an este pensionar si dupa ce a ajuns la pensie a aparut acest scenariu care nu avea nicio legatura.Precizeaza ca are dovezi pe care se bazeaza in sustinerea spuselor sale, dovezi aici in Romania si daca instanta va dispune sa nu se prelungeasca masura arestului ci sa fie pus in libertate poate intra in posesia dovezilor si sa le prezinte la termenul urmator," se arata in incheierea Curtii de Apel Bucuresti.Mansouri a reiterat judecatorului roman solicitarea de a nu se dispune arestul preventiv, intrucat, daca este cercetat in libertate ar putea face rost de dovezi care sa-i sustina nevinovatia.Curtea de Apel Bucuresti a pus in discutie emiterea unei adrese catre Oficiul National pentru Imigrari pentru a intocmi un raport de tara cu privire la statul iranian referitor la conditiile in care sunt judecate persoanele pe teritoriul acestui stat si la executarea pedepselor.Reprezentantul Ministerului Public si avocatul din oficiu avand cuvantul, pe rand, au arata ca sunt de acord.Curtea de Apel Bucuresti a pus in discutie si emiterea unei adrese catre Interpol pentru a comunica cand statul iranian va putea face preluarea persoanei extradabile in contextul actualei situatii internationale legate de pandemia cu virusul COVID 19.Dupa analizarea legislatiei in materia extradarilor, Curtea de Apel Bucuresti a explicat ca in principiu Statul Roman il poate extrada pe Gholam Reza Mansouri catre autoritatile judiciare ale Republicii Islamice Iran, "insa la acest moment la dosarul cauzei nu se afla cererea de extradare si documentele conxe.""In ceea ce priveste cererea de arestare provizorie, Curtea apreciaza ca nu se impune arestarea provizorie a persoanei solicitate. La dosarul cauzei nu se afla cererea de extradare si nu sunt descrise suficient faptele pe care este urmarita persoana solicitata.Totodata, Curtea apreciaza ca in contextul pandemiei mondiale de Covid 19 si incertitudinea primirii la dosar a actelor necesare extradarii, precum si incertitudinea preluarii persoanei solicitate de catre statul solicitant, este de evitat mentinerea persoanei in stare de arest preventiv pentru o perioada indelungata, nedeterminata.," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Dupa moartea lui Gholam Reza Mansouri, un fost membru al Parlamentului iranian, Mehdi Kouchakzadeh, a ridicat mai multe semne de intrebare.Potrivit sursei citate, un editorialist al unui influent ziar iranian spune ca "decesul e din vina celor care il aveau sub supraveghere"."Neconcordanta intre imaginile cu Mansouri in viata si cele cu presupul sau cadavru, aflat in sacul medicilor legisti, a fost remarcata si de mine si mi s-a parut o chestie ciudata. De ce n-avem nicio imagine cu cadavrul, in locul in care a aterizat? Cu banii nemunciti, poti sa mori, dar sa ramai in viata. Poti sa faci aranjamente si cu moartea", a scris, Kouchakzadeh pe Instagram.