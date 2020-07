Se inmultesc cazurile de infectari in instante: Un magistrat de la Tribunalul Olt, confirmat cu noul coronavirus

Un caz a fost confirmat la Craiova

Acesta nu este primul caz de COVID-19 de la Tribunalul Olt. In urma cu cateva saptamani a mai fost testata pozitiv o grefiera care ar fi contactat boala in concediu. Sotul magistratului se numara printre politistii SICE infectati cu noul virus. Acesta a fost transferat la o unitate medicala din Capitala, scrie publicatia locala Gazeta Noua. Un caz pozitiv de COVID-19 a fost confirmat joi la Judecatoria Craiova. S-au luat masuri de igienizare si preventie, iar o ancheta epidemiologica se afla in desfasurare, potrivit unui comunicat emis de instanta. Judecatoria Craiova este una dintre cele mai insalubre instante din Romania. Revista Forumului Judecatorilor a scos la iveala imagini din interiorul institutiei in care se pot observa toalete insalubre, sali murdare, birouri minuscule in care lucreaza zeci de angajati, sali in care sunt scaune rupte si arhive aglomerate.