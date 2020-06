Sectia Speciala a "uitat" de o plangere penala facuta impotriva sefului Inspectiei Judiciare. Curtea de Apel Bucuresti: Sa fie solutionata pana pe 4 septembrie

Ancheta a stat in nelucrare

Procurorul trebuie sa dea o solutie

Decizia Curtii de Apel Bucuresti, intr-o contestatie privind durata prea mare a anchetei, este fara cale de atac Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de o plangere penala care a fost facuta la sfarsitul anului 2018. Sesizarea a fost depusa la Parchetul General, dar ulterior, la inceputul anului 2019, a fost declinata la Sectia Speciala, dupa operationalizarea acestei structuri de parchet.O femeie a reclamat ca cei doi inspectori judiciari ar fi respins in mod nelegal si abuziv o sesizare privind posibile abateri disciplinare care a fost transmisa Inspectiei Judiciare, cu privire la o solutie data de un magistrat din Braila."Era vorba de o solicitare de restituire a unor imobile facuta in baza Legii nr. 10/2001 privind restituirea imobilelor preluate abuziv in regimul comunist," explica surse judiciare. Femeia s-a plans ca magistratul din Braila care solutionase procesul ar fi facut mai multe abateri disciplinare, dupa ce ar fi incalcat repetat mai multe prevederi din Codul de procedura civila, dar in final Inspectia Judiciara a clasat dosarul.Dupa cum aratam, plangerea a fost facuta la finalul anului 2018 si a ajuns la Sectia Speciala la inceputul anului 2019. In aprilie 2019, procurorul de caz deschide o ancheta si constata ca actul de sesizare indeplineste conditiile de fond si de forma prevazute de lege pentru posibile fapte de abuz in serviciu, omisiunea sesizarii, favorizarea faptuitorului si obstructionarea justitiei," explica surse judiciare pentru Ziare.com.Potrivit legii, procurorul are obligatia de a efectua acte de cercetare penala pentru a stabili daca sustinerile din plangere sunt reale si daca persoanele mentionate in cuprinsul plangerii penale au savarsit sau nu infractiunile pentru care s-a solicitat cercetarea.Dupa administrarea tuturor probelor, procurorul trebuie sa pronunte o solutie conform art. 327 din Codul de procedura penala:prin care se dispunde trimiterea in judecata, daca din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de inculpat si ca acesta raspunde penal;, potrivit dispozitiilor legale.," este parte din minuta Curtii de Apel Bucuresti.