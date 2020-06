Sefa Inaltei Curti scrie Guvernului si Parlamentului un mesaj in apararea magistratilor, a CCR si a pensiilor speciale. Corbu critica modificarile legislative "adoptate pe un fond emotional"

Sectiile Unite se intrunesc joi

"La cateva luni de la acest moment, constat o inrautatire a acestei stari de fapt pe fondul unei apetente nedisimulate a numerosi reprezentanti ai Statului Roman, in special din cadrul puterii legislative, de a transforma autoritatile judiciare, dar si Curtea Constitutionala, fie in, cu unicul rezultat al mascarii si perpetuarii unor disfunctii sistemice in ceea ce priveste protejarea unor drepturi fundamentale ale cetatenilor romani, fie in, care trebuie infrant pentru a putea fi revalorizata imaginea publica a altor ramuri ale puterii de stat, cum este cazul, in aceste zile, cu mesajele publice transmise din partea reprezentantilor puterii legislative," afirma Corbu.Mesajul a fost transmis in contextual in care Sectiile Unite ale Inaltei Curti se intalnesc joi, la ora 15.00, pentru a decide daca sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu legea prin care pensiile speciale vor fi impozitate cu 85% peste pragul de 7000 de lei.Pe langa analiza oportunitatii sesizarii CCR in legatura cu impozitarea pensiilor speciale, judecatorii s-ar mai putea adresa instantei de contencios constitutional si in chestiunea exceptarii de la eliberare conditionata a mai multor categorii de infractori, un alt proiect de lege adoptat miercuri de Parlament.Alina Corbu trece in revista mai multe initiative legislative care au fost promovate in urma unor scandaluri mediatizate, cum ar fi cel al crimelor de la Caracal, al incendirii tinerei de 17 ani sau a tinerei de 18 ani ucise in Viseul de Sus.," mai afirma Corbu.Sefa Inaltei Curti mai arata ca lipseste cu desavarsire o dezbatere realista, cu prezenta tuturor partilor implicate, a modalitatilor de corectare a inechitatilor din sistemul de pensii de serviciu."Solicit in mod public initiatorilor unor astfel de modificari legislative sa prezinte public proportia pe care o reprezinta pensiile fostilor magistrati din totalul pensiilor de serviciu si pensiilor speciale (reamintesc ca pensiile judecatorilor si procurorilor nu sunt pensii speciale , insa exista si aceasta categorie) care vor ramane in plata, precum si ponderea in PIB a economiilor concrete ce se presupune ca vor fi realizate la bugetul statului prin afectarea grava a garantiilor financiare privind independenta judecatorilor.Cred ca toti cetatenii romani sunt indreptatiti sa detina aceste date inainte de a-si face propria evaluare si sa poata aprecia singuri daca nu cumva prin aceste modificari se are in vedere tocmai afectarea substantei unor drepturi cu impact direct asupra independentei sistemului judiciar," mai scrie Corina Corbu.