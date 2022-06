Seful Inspectiei Judiciare a dat in judecata chiar institutia pe care o conduce: vrea diurna pentru zilele de weekend!

Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces inedit Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu, localitatea in care are domiciliul.

Un detaliu: procesul a fost deschis gresit la Curtea de Apel Bucuresti, deoarece Netejoru credea ca este vorba de un "litigiu privind magistratii", iar instanta a declinat cazul la Tribunalul Bucuresti - dupa ce a considerat cazul ca fiind de "litigii de munca".

Netojoru vs. Inspectia Judiciara

Dosarul 6175/2/2018 a fost inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti pe 8 august 2018, potrivit portalului instantelor. Reclamant: Lucian Netejoru, intimati: Inspectia Judiciara si CSM. Obiect: "litigiu privind magistratii".

Judecatorul cere instantei ca prin hotararea judecatoreasca pe care o va pronunta sa oblige IJ si CSM la doua lucruri: recalcularea diurnei si pentru zilele nelucratoare in care nu se deplaseaza din Bucuresti la Giurgiu si plata acesteia din 2015 pana la stingerea acestor drepturi.

Lucian Netejoru conduce din luna septembrie, ca interimar, Inspectia Judiciara, in baza unei OUG promovate de Tudorel Toader la solicitarea publica a lui Liviu Dragnea.

Aceasta OUG este criticata de asociatiile de magistrati, iar CCR si Curtea de Justitie a Uniunii Europene au fost sesizate in acest caz. Judecatorii romani solicita instantei europene suspendarea acestei OUG.

Magistratul este unicul candidat pentru un nou mandat la sefia acestei institutii, procedura fiind o formalitate pentru acesta, in contextul in care Netejoru este apropiat de gruparea din CSM condusa de Lia Savonea.

Prima solicitare

In primul rand, Netejoru cere ca recalcularea/calcularea diurnei in cuantum de 2% pentru zilele nelucratoare in care nu s-a deplasat/nu se va deplasa in localitatea de domiciliu, orasul Giurgiu, si nu a beneficiat/nu va beneficia de decontarea cheltuielilor.

Solicitarea este facuta in baza unui articol din OUG nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei. Concret, in zilele in care nu a beneficiat de prevederile articolului 13, litera b), sa primeasca beneficiile aceluiasi articol 13), dar de la litera a).

1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:

a) Diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;

b) Decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate.

Cere si dobanzile

In al doilea rand, Netejoru solicita recalcularea diurnei din momentul in care s-a nascut acest drept si pana la recunoasterea efectiva a acesteia. El a fost numit sef al Inspectiei Judiciare din 1 septembrie 2015.

Concret, el solicita: "repararea prejudiciului creat prin neacordarea diurnei de care ar fi trebuit/trebuie sa beneficieze".

Aceasta suma trebuie sa fie actualizata cu indicele de inflatie si la care sa se aplice dobanda legala penalizatoare, calculata de la data exigibilitatii fiecarei obligatii lunare de plata si pana la data platii efective, scrie Netejoru, in cererea de chemare in judecata.

Solicitarea de la CSM

In motivarea in fapt a cererii, Netejoru arata in esenta faptul ca la 4 iulie 2018 a solicitat presedintelui Consiliul Superior al Magistraturii recalcularea si plata diurnei de detasare pentru zilele nelucratoare in care nu s-a deplasat la domiciliu, avand in vedere faptul ca acest drept nu i-a fost acordat.

Pana la deschiderea procesului, CSM nu i-a raspuns sefului IJ.

"Beneficiul platii diurnei si pentru zilele nelucratoare este un drept recunoscut prin lege, care nu este restrictionat prin alte dispozitii legale", sustine Netejoru.

IJ si CSM cer respingerea cererii

Pe 28 ianuarie 2019, CSM si IJ au cerut judecatorilor sa respinga aceste solicitari ca neintemeiate. CSM a mai ridicat in fata Curtii de Apel Bucuresti exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive - ca nu ar trebui sa fie parte in acest litigiu - si a prescriptiei dreptului material la actiune.

Curtea de Apel Bucuresti a ridicat din oficiu exceptia necompetentei materiale a acestei instante si a declinat cazul la Tribunalul Bucuresti - Sectia Litigii de Munca.

Ziare.com a solicitat sefului IJ un punct de vedere, prin intermediul Biroului de presa, dar acesta nu a vrut sa comenteze acest proces.

Veniturile sefului IJ

Potrivit celei mai recente declaratii de avere publicate de Lucian Netejoru, din iunie 2018, judecatorul are un venit anual de 250.000 de lei, salariul de inspector-sef. Aproximativ 20.000 lei/lunar .

Netejoru a mai incasat aproximativ 135.000 de lei din diverse diurne si alocatii: 3.158 lei - diurna delegare, 99.607 lei - diurna detasare, 29.298 lei - alocatie locuinta si 374 lei - alocatie pentru calatorii anuale.

Foto: Declaratia de avere din 13 iunie 2018

